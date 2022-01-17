Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі

Новорічні свята позаду – тепер у спробах скинути набрані за час канікул кілограми багато хто вдається до детоксикації на соках та смузі.
Нутриціолог Євгена Хелс у своєму блозі про здорове харчування в Instagram попередила, що така система очищення організму та схуднення може призвести до серйозних захворювань.
"Я думала, що тема детоксу на смузі та соках давно не актуальна. Але, на жаль, досі бачу, як ці кольорові баночки рекламуються в мережі і щасливі їхні власники демонструють, як пострункішали, вживаючи ці божественні напої. Я покажу зворотний бік" , – поділилася Євгенія.
Не найкорисніший спосіб скинути зайве (фото: pexels.com)
Фрукти – складно перетравлюваний продукт. Багато хто на соках зовсім не скине зайві кілограми, тому що їхній організм вже в нормальному занепаді і такий захід тільки нашкодить.
"Але ж моя подруга стрункішала!", – скажете ви.
Це банальний дефіцит калорій та втрата рідини! Не факт, що людина утримає цю вагу, повернувшись у звичайний режим.
"Подумайте перед тим, як піддавати свій організм таким експериментам! Я завжди – за усвідомлений та системний підхід", – порадила фахівець.
Раніше нутріціолог назвала напій, який заряджає енергією, особливо – у зимовий час.