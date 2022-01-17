Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі

"Я думала, що тема детоксу на смузі та соках давно не актуальна. Але, на жаль, досі бачу, як ці кольорові баночки рекламуються в мережі і щасливі їхні власники демонструють, як пострункішали, вживаючи ці божественні напої. Я покажу зворотний бік" , – поділилася Євгенія.

Не найкорисніший спосіб скинути зайве (фото: pexels.com)

Перетравлення вуглеводів починається в ротовій порожнині під впливом ферменту слини – амілаза. Це означає, якщо ми сік чи смузі не обробили слиною, то початкового етапу перетравлення не запустили.

Далі вся ця рідина потрапляє у шлунок. Якщо сік – холодний, то виснаженому організму треба ще витратити сили, щоб його зігріти!

Далі він потрапляє в тонкий кишечник, де відбувається основний етап розщеплення та всмоктування вуглеводів, тому коли у нас проблеми з кишечником, ми бачимо здуття навколо пупка, саме там знаходиться даний відділ кишечника.

Фрукти – складно перетравлюваний продукт. Багато хто на соках зовсім не скине зайві кілограми, тому що їхній організм вже в нормальному занепаді і такий захід тільки нашкодить.

"Але ж моя подруга стрункішала!", – скажете ви.

Це банальний дефіцит калорій та втрата рідини! Не факт, що людина утримає цю вагу, повернувшись у звичайний режим.

"Подумайте перед тим, як піддавати свій організм таким експериментам! Я завжди – за усвідомлений та системний підхід", – порадила фахівець.

Сік (фото: pexels.com)

Про шкоду фруктози