Горячая соблазнительница: Монро поделилась рецептом крем-супа для повышения либидо

Тыквенный крем-суп от травести-дивы Монро приятно удивляет всех ее гостей
Эпатажная травести-дива Монро стала героиней популярного кулинарного шоу "Звана вечеря" на СТБ.
Звезда угощала своих соперников сезонными блюдами, одно из которых - крем-суп из тыквы. Назвала его участница весьма необычно - "Горячая соблазнительница".
"Я вычитала, что тыква повышает либидо", - отметила травести-дива.
Травести-дива Монро в шоу "Звана вечеря"
И вот теперь рецептом этого блюда мы решили поделиться с вами.
Для приготовления крем-супа из тыквы вам понадобятся такие ингредиенты:
Способ приготовления:
Приятного аппетита!
Вот так выглядит процесс приготовления крем-супа "Горячая соблазнительница"
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