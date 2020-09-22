Горячая соблазнительница: Монро поделилась рецептом крем-супа для повышения либидо

Эпатажная травести-дива Монро стала героиней популярного кулинарного шоу "Звана вечеря" на СТБ.

Звезда угощала своих соперников сезонными блюдами, одно из которых - крем-суп из тыквы. Назвала его участница весьма необычно - "Горячая соблазнительница".

"Я вычитала, что тыква повышает либидо", - отметила травести-дива.

Травести-дива Монро в шоу "Звана вечеря"

И вот теперь рецептом этого блюда мы решили поделиться с вами.

Для приготовления крем-супа из тыквы вам понадобятся такие ингредиенты:

тыква - 1 кг;

морковь - 1 кг;

лук - 500 г;

картофель - 1 кг;

сливки - 300 г;

подсолнечное масло;

тыквенные семечки;

вода.

Способ приготовления:

Очистите тыкву, уберите семена, затем нарежьте ее крупными ломтиками, вместе с морковью. Нарежьте мелко лук. На сковороде или в кастрюле протушите лук. Картофель почистите и нарежьте кубиками. Поместите картофель и морковь в сотейник. Туда же добавьте тыкву и оставьте тушиться, не забывая помешивать. Добавьте к овощам литр воды и дождитесь кипения. Варить еще 15-20 минут, пока тыква не станет мягкой. Затем смесь взбейте блендером до состояния пюре. Добавьте сливки, соль, перец и специи по вкусу. Украсьте крем-суп тыквенными семечками.

Приятного аппетита!

Вот так выглядит процесс приготовления крем-супа "Горячая соблазнительница"

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