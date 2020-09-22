Гаряча спокусниця: Монро поділилася рецептом крем-супу для підвищення лібідо

Гарбузовий крем-суп від травесті-діви Монро приємно дивує всіх її гостей
Епатажна травесті-діва Монро стала героїнею популярного кулінарного шоу "Звана вечеря" на СТБ.
Зірка пригощала своїх суперників сезонними стравами, одна з яких - крем-суп з гарбуза. Назвала його учасниця досить незвично - "Гаряча спокусниця".
"Я вичитала, що гарбуз підвищує лібідо", - зазначила травесті-діва.
Травесті-діва Монро в шоу "Звана вечеря"
І ось тепер рецептом цієї страви ми вирішили поділитися з вами.
Для приготування крем-супу з гарбуза вам знадобляться такі інгредієнти:
Спосіб приготування:
Приємного апетиту!
Ось так виглядає процес приготування крем-супу "Гаряча спокусниця"
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