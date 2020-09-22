Гаряча спокусниця: Монро поділилася рецептом крем-супу для підвищення лібідо

Епатажна травесті-діва Монро стала героїнею популярного кулінарного шоу "Звана вечеря" на СТБ.

Зірка пригощала своїх суперників сезонними стравами, одна з яких - крем-суп з гарбуза. Назвала його учасниця досить незвично - "Гаряча спокусниця".

"Я вичитала, що гарбуз підвищує лібідо", - зазначила травесті-діва.

Травесті-діва Монро в шоу "Звана вечеря"

І ось тепер рецептом цієї страви ми вирішили поділитися з вами.

Для приготування крем-супу з гарбуза вам знадобляться такі інгредієнти:

гарбуз - 1 кг;

морква - 1 кг;

цибуля - 500 г;

картопля - 1 кг;

вершки - 300 г;

соняшникова олія;

гарбузове насіння;

вода.

Спосіб приготування:

Очистіть гарбуз, приберіть насіння, потім наріжте його великими скибочками, разом з морквою. Наріжте дрібно цибулю. На сковороді або в каструлі протушкуйте цибулю. Картоплю почистіть і наріжте кубиками. Покладіть картоплю і моркву в сотейник. Туди ж додайте гарбуз і залиште тушитись, не забуваючи помішувати. Додайте до овочів літр води і дочекайтеся кипіння. Варіть ще 15-20 хвилин, поки гарбуз не стане м'яким. Потім суміш збийте блендером до стану пюре. Додайте вершки, сіль, перець і спеції за смаком. Прикрасьте крем-суп гарбузовим насінням.

Приємного апетиту!

Ось так виглядає процес приготування крем-супу "Гаряча спокусниця"

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