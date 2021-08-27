Готовится быстро и не надоедает: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного завтрака
Каждая мама знает, в какую дилемму иногда превращается вопрос завтрака для всей семьи. Чтобы вкусно, полезно, чтобы не надоедало... А еще, желательно, чтобы приготовление не отнимало много времени.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram поделилась именно таким рецептом завтрака: мини-омлеты в духовке - отличный завтрак для всей семьи!
Готовятся и поедаются такие омлеты очень быстро! Внутри кексы-омлеты очень сочные, а благодаря вариации ингредиентов их можно готовить постоянно - и они не будут надоедать.
Такой завтрак понравится каждому члену семьи (фото: instagram.com/biotorium)
Мини-омлеты в духовке: способ приготовления
Ингредиенты:
- Мелко нарезанные любимые овощи - 200 грамм (примерно 1 стакан),
- Яйца - 3 шт.,
- Сыр - 50 грамм,
- Молоко - 2 ст. л.,
- Соль, перец - по вкусу.
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Приготовление:
- Ставим духовку разогреваться до 180 градусов.
- В глубокую миску разбиваем три яйца, добавляем молоко, мелко нарезанные овощи (можно взять свежие или замороженные), тертый сыр, соль и перец. Хорошенько все перемешиваем.
- Получившейся массой заполняем формочки для кексов.
- Отправляем мини-омлеты в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-20 минут (зависит от духовки).
- Когда формы остынут, вынимаем кексы. Приятного аппетита!
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