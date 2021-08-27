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Готовится быстро и не надоедает: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного завтрака

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Пятница 27 августа 2021 09:09
Готовится быстро и не надоедает: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного завтрака Детям точно понравится такой завтрак (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Каждая мама знает, в какую дилемму иногда превращается вопрос завтрака для всей семьи. Чтобы вкусно, полезно, чтобы не надоедало... А еще, желательно, чтобы приготовление не отнимало много времени.

Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram поделилась именно таким рецептом завтрака: мини-омлеты в духовке - отличный завтрак для всей семьи!

Готовятся и поедаются такие омлеты очень быстро! Внутри кексы-омлеты очень сочные, а благодаря вариации ингредиентов их можно готовить постоянно - и они не будут надоедать.

Готовится быстро и не надоедает: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного завтракаТакой завтрак понравится каждому члену семьи (фото: instagram.com/biotorium)

Мини-омлеты в духовке: способ приготовления

Ингредиенты:

  • Мелко нарезанные любимые овощи - 200 грамм (примерно 1 стакан),
  • Яйца - 3 шт.,
  • Сыр - 50 грамм,
  • Молоко - 2 ст. л.,
  • Соль, перец - по вкусу.

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Приготовление:

  1. Ставим духовку разогреваться до 180 градусов.
  2. В глубокую миску разбиваем три яйца, добавляем молоко, мелко нарезанные овощи (можно взять свежие или замороженные), тертый сыр, соль и перец. Хорошенько все перемешиваем.
  3. Получившейся массой заполняем формочки для кексов.
  4. Отправляем мини-омлеты в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-20 минут (зависит от духовки).
  5. Когда формы остынут, вынимаем кексы. Приятного аппетита!

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