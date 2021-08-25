Быстро и без спортзалов: нутрициолог назвала простой напиток, который поможет похудеть

Идеальная фигура в тренде не только в разгар пляжного сезона, а круглый год. Оказывается, похудеть быстро и без усилий (даже без спортзалов!) можно при помощи одного-единственного напитка.

Этот напиток - яблочный укус. Пить его нужно с водой ежедневно по 1-2 стакану (не литрами). Уксус является кислотой, поэтому принимать его внутрь стоит только в разбавленном виде. Пропорция: 2-3 столовые ложки яблочного уксуса на литр воды или 1 ст. л. на стакан.

Пить яблочный уксус нужно между приемами пищи или за 30 мин до еды. Также есть яблочный уксус в капсулах, который принимается строго во время еды. Мне в таком виде удобнее пить.

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Яблочный уксус поможет похудеть (фото: pexels.com)

Зачем пить яблочный укус

В уксусе сохраняется польза яблок в концентрированном виде. Яблочный уксус содержит микроэлементы, минеральные вещества и витамины: натрий, кальций, магний, фосфор; все витамины группы В, а также С, Е, А, основной элемент - калий.

Этот уксус повышает кислотность желудка, благодаря чему лучше усваивается белок.

Он способствует снижению веса.

Способствует очищению печени.

Улучшает метаболизм.

Благоприятно влияет на иммунную систему.

Выводит шлаки.

Улучшает состояние волос, ногтей, кожи.

Нормализует функционирование органов ЖКТ.

Способствует снижению кровяного давления при гипертонии.

Нормализует уровень сахара и холестерина.

Является профилактикой процессов старения.

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В одном яблоке - масса пользы (фото: pexels.com)

Чтобы придать стройность фигуре, можно регулярно пить яблочный уксус и худеть без всяких проблем. В нем содержится много пектина, который насыщает организм "медленными" углеводами, расщепляет полиненасыщенные жирные кислоты и устраняет ощущение голода.

Яблочный уксус помогает повысить работоспособность, снизить раздражительность, стабилизировать нервную систему.

Противопоказания

⁃ почечная недостаточность;

⁃ гастрит, язва желудка;

⁃ гепатит;

⁃ цистит.