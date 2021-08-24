Для фигуры и здоровья: нутрициолог рассказала, какой мукой лучше заменить пшеничную
Выпечка - и без глютена! Звучит немного нереалистично? На самом деле - все очень просто, нужно всего лишь использовать муку из предложенного ниже списка вместо привычной - пшеничной.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Вероника Натуромама.
Какую муку для выпечки использовать вместо пшеничной
- Гречневая
Для пирогов, блинов, вафель и хлеба! Отлично ферментируется, на ней также можно делать закваску.
- Кукурузная
Оооочень вкусные из нее лепешки получаются. Просто бомба! Важно выбирать органическую, так как 90 % обычной кукурузы - ГМО.
- Нутовая
Не раз пекла на ней вкуснейшие лепешки, из которых потом можно создать умопомрачительные закуски.
Выпечка будет полезной, если использовать безглютеновую муку (фото: pexels.com)
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Льняная
Заменяет в выпечке яйцо. Добавляя льняную муку, вам гарантированы оладушки, сырники, маффины и шарлотки идеальной консистенции.
- Кокосовая
Для конфеток, кексов; добавляем ее к базовой муке - рисовой или гречневой.
- Миндальная
Очень крутая мука для различного печенья. Придает благородный вкус и хрустящую текстуру.
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Банановая
Мой фаворит! На ней получается все! Блины, пироги, кексы, печенья, коржи для торта.Она просто создана для легкой и очень вкусной выпечки.
- Овсяная
Клейкая и податливая, совершенно не капризная мука для пирогов, оладьев и печенья.
- А еще совершенно потрясающая мука для коктейлей, смузи, супер боулов - это кедровая, конопляная, тыквенная и даже из семян чиа.
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