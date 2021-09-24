Говорять про дефіцит кальцію: нутриціолог розповіла, звідки беруться камені в нирках

Більше кальцію - менше ризику каменів у нирках (фото: pexels.com)

Так що ж це тоді - надлишок кальцію? Камені в нирках означають тільки те, що кальцій інтенсивно виводиться з організму. Це завжди діагностична ознака виведення, втрати кальцію організмом і розвитку серйозного дефіциту. Кальцій в нирках завжди ендогенного походження - тобто свій, рідний, з кісток і зубів, який призводить до остеопорозу.