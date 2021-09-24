Говорять про дефіцит кальцію: нутриціолог розповіла, звідки беруться камені в нирках
Як би не парадоксально це звучало для багатьох лікарів і пацієнтів, але камені в нирках - це ознака дефіциту кальцію в організмі, а також інших дефіцитів. Але ніяк не його передозування.
Про це у своєму Instagram розповіла фахівець з харчування, нутриціолог Наталія Нутрі.
Більше кальцію - менше ризику каменів у нирках (фото: pexels.com)
- Ще в далекому 1993 році Гарвардська медична школа опублікувала статтю під назвою "Кальцій скорочує ризик каменів у нирках". У ній говорилося, що люди, які споживають велику кількість кальцію з їжею, значно рідше страждають каменями в нирках.
- Всі люди з конкрементами (каменем або / і піском) в нирках обов'язково мають супутнє захворювання, що свідчить про дефіцит кальцію, - остеопенія або остеопороз, руйнування зубів, артрози, судоми нижніх кінцівок і т. д.
Так що ж це тоді - надлишок кальцію? Камені в нирках означають тільки те, що кальцій інтенсивно виводиться з організму. Це завжди діагностична ознака виведення, втрати кальцію організмом і розвитку серйозного дефіциту. Кальцій в нирках завжди ендогенного походження - тобто свій, рідний, з кісток і зубів, який призводить до остеопорозу.
Варто переглянути харчування (фото: pexels.com)
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Камені в нирках і ламкість кісток - це наслідок одного стану.
- Справа в тому, що кальцій - життєво важливий елемент, настільки важливий, що без нього не працює жодна клітина в нашому організмі. Певний обсяг кальцію постійно повинен циркулювати в кров'яному руслі.
- Якщо кальцій не надходить з їжі, то остеокласти під впливом гормонів руйнують кістковий мінеральний матрикс, щоб витягнути кальцій з зубів і кісток - і відправити його в кровоносне русло.
- Тут важливе значення має вітамін Д. Внаслідок зниженого вмісту кальцію і дефіциту вітаміну Д відбувається активація вироблення паратеріодного гормону.
- При підвищеному рівні цього гормону руйнування кісткової тканини переважає над її утворенням, що призводить до порушення мінеральної щільності кісткової тканини.
- Також підвищений рівень паратеріодного гормону стимулює зворотне всмоктування кальцію в канальцях ниркової тканини - і тим самим знижує виведення кальцію з сечею. Саме це і призводить до утворення каменів у нирках.
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