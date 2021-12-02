От грибков и паразитов: нутрициолог перечислила доступные антикандидные продукты

Кандида - гриб из рода дрожжей, представляющий собой условно-патогенный микроорганизм. Если простыми словами, то при должной работе иммунной системы, правильном питании и отсутствии воздействия сильных раздражителей, ни данный "резидент" (кандида), ни мы друг-другу неприятностей не приносим.

Существует более 150 штаммов этого микроорганизма (и только 15 из них являются патогенными), рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум.

Также, добавила Анна, раз есть они (являются частью нашеей микробиоты), значит - нужны. В частности, эти грибы играют очень важную роль в процессе пищеварения: они способствуют правильному усвоению некоторых питательных веществ.