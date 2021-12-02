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От грибков и паразитов: нутрициолог перечислила доступные антикандидные продукты

Автор: Татьяна Турчаникова

Кандида - гриб из рода дрожжей, представляющий собой условно-патогенный микроорганизм. Если простыми словами, то при должной работе иммунной системы, правильном питании и отсутствии воздействия сильных раздражителей, ни данный "резидент" (кандида), ни мы друг-другу неприятностей не приносим.

Существует более 150 штаммов этого микроорганизма (и только 15 из них являются патогенными), рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум.

Также, добавила Анна, раз есть они (являются частью нашеей микробиоты), значит - нужны. В частности, эти грибы играют очень важную роль в процессе пищеварения: они способствуют правильному усвоению некоторых питательных веществ.

Имбирь (фото: pexels.com)

При спокойствии и выполнении вышеизложенных условий, этот "резидент" выполняет свою работу во благо "государства" в котором обитает, НО, если эти условия нарушаются, еще и систематически, то на таких "благоприятных условиях" грибок начинает размножаться и провоцирует развитие различных крайне неприятных нарушений.

Список продуктов, которые имеют противогрибковый эффект, по совместительству - также и противопаразитарный. Эти продукты способны нормализовать кишечную микрофлору.

Чеснок (фото: pexels.com)

Антикандидные продукты

  • Кокосовое масло
  • Уксус яблочный или кокосовый
  • Лук и чеснок
  • Оливковое масло
  • Имбирь
  • Ромашка
  • Эфирное масло лаванды
  • Корица
  • Кайенский перец
  • Петрушка
  • Водоросли и морская капуста
  • Авокадо
  • Алоэ вера
  • Куркума

Включение только этих продуктов будет хорошей профилактикой, но не избавит от проблемы, нужно выполнить все условия, которые были нарушены: это и снизить потребление углеводов, исключить дрожжевые продукты, увеличить клетчатку, нормализовать PH и т.п., обратитесь к специалисту по питанию и к врачу.

Раньше нутрициолог назвала всего один продукт, который чистит кишечник и помогает похудеть.

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