Від грибків і паразитів: нутриціолог перерахувала доступні продукти від кандиди

Кандида - гриб з роду дріжджів, що представляє собою умовно-патогенний мікроорганізм. Якщо простими словами, то при належній роботі імунної системи, правильному харчуванні і відсутності впливу сильних подразників, ні даний "резидент" (кандида), ні ми один одному неприємностей не приносимо.

Існує більше 150 штамів цього мікроорганізму (і тільки 15 з них є патогенними), розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.

Також, додала Анна, раз є вони (є частиною нашої мікробіоти), значить - потрібні. Зокрема, ці гриби грають дуже важливу роль в процесі травлення: вони сприяють правильному засвоєнню деяких поживних речовин.