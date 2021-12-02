RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Від грибків і паразитів: нутриціолог перерахувала доступні продукти від кандиди

Автор: Тетяна Турчанікова

Кандида - гриб з роду дріжджів, що представляє собою умовно-патогенний мікроорганізм. Якщо простими словами, то при належній роботі імунної системи, правильному харчуванні і відсутності впливу сильних подразників, ні даний "резидент" (кандида), ні ми один одному неприємностей не приносимо.

Існує більше 150 штамів цього мікроорганізму (і тільки 15 з них є патогенними), розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.

Також, додала Анна, раз є вони (є частиною нашої мікробіоти), значить - потрібні. Зокрема, ці гриби грають дуже важливу роль в процесі травлення: вони сприяють правильному засвоєнню деяких поживних речовин.

Імбир (фото: pexels.com)

При спокої і виконанні вищевикладених умов, цей "резидент" виконує свою роботу на благо "держави" в якому мешкає, але, якщо ці умови порушуються, ще й систематично, то на таких "сприятливих умовах" грибок починає розмножуватися і провокує розвиток різних вкрай неприємних порушень.

Список продуктів, які мають протигрибковий ефект, за сумісництвом - також і протипаразитарний. Ці продукти здатні нормалізувати кишкову мікрофлору.

Часник (фото: pexels.com)

Антикандидные продукти

  • Кокосове масло
  • Оцет яблучний або кокосовий
  • Цибуля і часник
  • Маслинове масло
  • Імбир
  • Ромашка
  • Ефірне масло лаванди
  • Кориця
  • Кайенский перець
  • Петрушка
  • Водорості і морська капуста
  • Авокадо
  • Алое Віра
  • Куркума

Включення тільки цих продуктів буде хорошою профілактикою, але не позбавить від проблеми, потрібно виконати всі умови, які були порушені: це і знизити споживання вуглеводів, виключити дріжджові продукти, збільшити клітковину, нормалізувати PH і т.п., зверніться до фахівця з харчування і до лікаря.

Раніше нутриціолог назвала всього один продукт, який чистить кишечник і допомагає схуднути.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжа