Не хватает одного элемента: нутрициолог рассказала, почему волосы перестают расти

"С волосами беда... Была коса, остался тоненький хвостик, волосы выпадают, новые растут медленно или вообще перестали, волосы тусклые, кончики секутся. Не помогают никакие уходовые процедуры", - с такими запросами часто приходят к нутрициологу девушки в надежде вернуть красоту волосам.

Причины выпадения волос разные, рассказала в своем Instagram нутрициолог Марина Сергеева. В большинстве случаев все они, в конечном итоге, сводятся к дефицитам витаминов и минералов.

Белок - это и волосы, и кожа (фото: pexels.com)

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Так почему, спросите вы, пропивая комплексы витаминов "для волос", их состояние не улучшается? Загадка? А еще бывает так, что подруге помогло, а вам нет? Бывает такое?

Ладно, не буду томить. С чего начинаются дефициты в организме? С дефицита белка. А дефицит белка откуда берется? Варианта два: или мы его не едим в достаточном количестве, или он у нас не усваивается. Нет. Есть еще вариант: мы намеренно перестали его есть, потому что... да, он перестал усваиваться.

Почему именно дефицит белка приводит к нехватке витаминов и минералов в организме? Помните о второй по важности функции белка - транспортной? Транспортные белки (аминокислоты) разносят в клетки все питательные вещества, в том числе, витамины и минералы.

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Красивые ногти и волосы - спасибо белкам (фото: pexels.com)

Что делать с дефицитом белка

Если у человека дефицит железа (анемия) и ни лекарственными препаратами, ни добавками не удается поднять его уровень - это говорит о том, что в организме дефицит белка. В данном случае трансферрина, который осуществляет транспорт ионов железа. Теперь понятна моя мысль?

Что делать? Знать, какое количество белка нужно именно вам, начать его есть и работать с нутрициологом над его усвоением. Работать придется индивидуально с каждым. Это и анализы, и корректировка питания, и подбор программы.