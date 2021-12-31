Идеально с чаем: нутрициолог дала рецепт простых и полезных бутербродов

Ситуация: вы ждете гостей и думаете, чем будете угощать их к чаю. В холодное время года к горячему чаю так и просится бутерброд! Правда, останавливает перед такой закуской то, что такого "есть нельзя, ведь это фастфуд".
Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram рассказала, что съесть бутербродик – не грех, если он – правильный!⠀
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Предварительно замоченную зеленую гречку измельчить в блендере с настоем чайного гриба или соком квашеной капусты.
2. Накрыть полотенцем и оставить для ферментации примерно на 24 часа (если у вас в квартире тепло, то процесс займет меньше времени).
3. Тесто должно подняться и пахнуть дрожжами. Не должно быть неприятного запаха. В тесто добавить по щепотке соли, куркумы, кориандра.
4. Смазать форму маслом, насыпать семена на форму и сверху на тесто.
5. Выпекать в предварительно разогретой до 180 гр духовке, около 1 часа.
6. По готовности вытащите хлеб из духовки, дайте ему остыть и настояться несколько часов.
Затем мы смажем кусочки хлеба паштетом (начинка может быть любой).
Идеально к чаю (фото: pexels.com)
Ингредиенты:
Приготовление:⠀
1. Варим до готовности фасоль, сливаем жидкость.
2. Чистим красный лук, морковь, подготавливаем масло оливковое, морскую соль, сок дольки лайма.
3. Все ингредиенты пробиваем в блендере до однородной консистенции.
4. Мажем на хлеб и украшаем зеленью, можно добавить еще дольку авокадо.
Приятного аппетита!
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