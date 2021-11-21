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Идеально к чаю: нутрициолог дала простой рецепт полезного десерта

Автор: Татьяна Турчаникова

Что приготовить к чаю, чтобы вся семья была довольна, а мама точно знала, что накормила родных не просто вкусно, а еще и полезно?

Нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram дала рецепт полезных маффинов с вишней. Пальчики облизывать не надо - нужно готовить в ближайший свободный день, посоветовала она.

Маффины с вишней (фото: instagram.com/biotorium)

Маффины с вишней: пошаговый рецепт⠀

Ингредиенты:

  • Рисовая мука, 2 стакана,
  • Сироп из топинамбура, ½ стакана,
  • Льняная мука, 2 столовые ложки,
  • Грецкие орехи - 130 г,
  • Разрыхлитель - 1 чайная ложка,
  • Морская соль по вкусу,
  • Вода - 400 мл,
  • Мед - 2 столовые ложки,
  • Замороженная вишня - 300 г.⠀

Приготовление:

1. Разогреваем духовку до 180 градусов.

2. Смешиваем рисовую муку, разрыхлитель, измельченные грецкие орехи и соль.

3. Льняную муку заливаем небольшим количеством воды и оставляем на 10-15 минут.

4. Смешиваем льняную массу, сироп топинамбура и мед.

5. В полученную смесь добавляем муку, воду и хорошо перемешиваем.

6. Добавляем несколько вишен и взбиваем блендером.

7. В тесто высыпаем оставшуюся вишню и перемешиваем ложкой.

8. Раскладываем по формам и выпекаем при 180 С 25 минут (точное время зависит от вашей духовки, готовность проверять зубочисткой).⠀

Приятного аппетита!

Раньше нутрициолог рассказала, как избавиться от кашля в домашних условиях.

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