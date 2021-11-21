Ідеально до чаю: нутриціолог дала простий рецепт корисного десерту

Що приготувати до чаю, щоб вся сім'я була задоволена, а мама точно знала, що нагодувала рідних не просто смачно, а ще й корисно?
Нутриціолог Анна Макарова у своєму Instagram дала рецепт корисних мафінів з вишнею. Пальчики облизувати не треба - потрібно готувати в найближчий вільний день, порадила вона.
Інгредієнт:
Приготування:
1. Розігріваємо духовку до 180 градусів.
2. Змішуємо рисове борошно, розпушувач, подрібнені волоські горіхи і сіль.
3. Лляне борошно заливаємо невеликою кількістю води і залишаємо на 10-15 хвилин.
4. Змішуємо лляну масу, сироп топінамбура і мед.
5. В отриману суміш додаємо борошно, воду і добре перемішуємо.
6. Додаємо кілька вишень і збиваємо блендером.
7. У тісто висипаємо залишилася вишню і перемішуємо ложкою.
8. Розкладаємо по формах і випікаємо при 180 з 25 хвилин (точний час залежить від вашої духовки, готовність перевіряти зубочисткою).⠀
Приємного апетиту!
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