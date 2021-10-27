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Идеально для осени: нутрициолог дала рецепт горячего блюда для всей семьи

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Среда 27 октября 2021 20:01
Идеально для осени: нутрициолог дала рецепт горячего блюда для всей семьи Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Автор: Татьяна Турчаникова

Мамы знают: приготовить вкусный ужин, который понравится всей семье,- настоящий вызов! А если хочется, чтобы еда была сытной и полезной, задача и вовсе усложняется.

Но выход, конечно, есть! Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram предложила свой рецепт куриной грудки - идеально для ужина в осеннюю промозглую пору.

Идеально для осени: нутрициолог дала рецепт горячего блюда для всей семьиКуриная грудка - сытно и полезно (фото: pexels.com)

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Куриная грудка с сыром и шпинатом: рецепт

Ингредиенты:

  • Куриная грудка (крупное филе) - 500 грамм
  • Сыр твердый - 50 грамм
  • Моцарелла - 50 грамм
  • Шпинат свежий - 100 грамм
  • Соль и приправы по вкусу

Идеально для осени: нутрициолог дала рецепт горячего блюда для всей семьиОт такого ужина никто не откажется! (фото: pexels.com)

Приготовление:

  1. Ставим разогреваться духовку на 200 градусов.
  2. Твердый сыр и моцареллу натираем на средней терке.
  3. Шпинат тщательно промываем и мелко шинкуем.
  4. Соединяем 2 вида сыра, шпинат, добавляем соль и специи.
  5. Хорошенько перемешиваем.
  6. Грудку посыпаем солью и делаем в ней разрезы - кармашки. Глубокие, острым ножом. Кармашки лучше делать немного наискосок, так они получаются длиннее.
  7. Заполняем кармашки начинкой из сыров и зелени. Не слишком плотно, иначе при запекании начинка вылезет наружу.
  8. Выкладываем филе в посуду для запекания, обернутую фольгой.
  9. Запекаем в заранее разогретой духовке при 200 градусах, 45 минут.
  10. Во время запекания 2 раза вынимаем филе из духовки и поливаем его выделившимся соком.

Ужинаем с удовольствием!

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