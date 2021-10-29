Иммуностимулятор и антиоксидант: нутрициолог назвала незаменимый продукт для здоровья и молодости

Водоросли творят чудеса (фото: pexels.com)

1. Белок.

Протеин спирулины превышает протеин куриного яичного желтка (48%), который признан эталоном по количеству его содержания.

Интересно: в Южной Америке до покорения местного населения испанцами и португальцами люди полагались только на спирулину как на источник протеина. Вот на чем, оказывается, инки и ацтеки выращивали свои мышцы в течение 5 тысяч лет.

2. Иммуностимулятор.

Доказано, что спирулина обладает иммуномодулирующими и противовирусными свойствами.

3. Состав. Спирулина содержит:

железо (больше, чем в красном мясе),

витамин Е,

цинк, кальций, селен, калий и марганец,

витамины группы В,

витамин К,

витамин А в виде бета-каротина,

йод.

Металлотионеины - белки с высоким содержанием цистеина, способные связывать цинк, медь, селен, кадмий, ртуть, серебро, мышьяк и тяжелые металлы.Спирулина содержит большое количество антиоксидантов и противовоспалительных веществ.

4. Особую популярность спирулина получила после того, как в 1988 г. НАСА предложило выращивать ее в космосе для использования космонавтами.

5. Антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Если коротко - прощай, старость. Спирулина является источником антиоксидантов, которые могут защитить от окислительного повреждения клеток.

Спирулина подарит здоровье и хорошее настроение (фото: pexels.com)

6. Диабет.

Спирулина снижает уровень глюкозы в крови. Кроме того, дополнительное применение этой водоросли дает больше шансов на повышение чувствительности к инсулину.

7. Холестерин.⠀

Спирулина может снизить общий холестерин, "плохой" холестерин ЛПНП и триглицериды, в то же время повышая "хороший" холестерин ЛПВП.

8. Мозг.⠀

Защищает стволовые клетки в мозгу от сокращения роста при воспалении.

9. Аллергия.

Спирулина способна эффективно уменьшать заложенность носа, чихание, зуд, слезотечение из глаз, аллергический ринит. И это далеко не все исследования, которые говорять о том, что употребление спирулины - шаг к здоровью и молодости.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, перед применением проконсультируйтесь с врачом.