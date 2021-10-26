Инфекция и вирус у детей: нутрициолог рассказала, как помочь иммунитету ребенка

Мамы, которые желают своим детям здоровья, часто… лишают их возможности получить крепкий иммунитет на всю жизнь. Как? Чрезмерно их оберегая от вирусов и микробов!

Дети должны болеть! К чему я? Некоторые родители вводят своих чад в операционную стерильность, дезинфицируя дома и надевая маски, не позволяя иммунной системе расти и развиваться - и оберегать ребенка в будущем.

Не стоит "трястись" над ребенком (фото: pexels.com)

С самого рождения учится не только нервная система, но и иммунная. Ей еще в детстве необходимо показать, как выглядят вирусы и бактерии, чтобы она в дальнейшем понимала, что с ними необходимо делать. Инфекции учат иммунитет сдерживать реакцию, быть более противовоспалительным!

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Запомните - дети должны болеть! Для полноценного формирования иммунной системы. Встречаясь с инфекцией, организм приобретает иммунологическую память, которая поможет человеку в будущем стать устойчивым к данному инфекционному возбудителю.

Так, если ранее детство проходит в полустерильной среде, то иммунная система просто не получает "образование", что приводит к множеству проблем у взрослого человека, с которыми приходится работать докторам.

Стоит дать ребенку "нормально поболеть" (фото: pexels.com)

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Недавние исследования свидетельствуют, что если ребенок растет в стерильном окружении, если его оберегают от инфекций и простуд, у него гораздо выше предрасположенность к аллергическим заболеваниям. Его иммунной системе просто не с чем бороться, и она начинает реагировать на окружающий мир по аллергическому типу.

"Стерильный образ жизни" увеличивает вероятность не только аллергических и аутоиммунных заболеваний, но и других проблем: онкология и склонность к хроническому воспалению. А хроническое воспаление - это риск и сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, ожирения и др.

Окно пластичности закрывается после 5-8 лет. Отстаньте от ребенка. Дайте ему спокойно поболеть.

Почему ребенку так важно болеть в детстве