Только лишь БАДами не отделаться: нутрициолог рассказала подробно, как наладить желчеотток

Как связаны тревога, "нервы и психи" с нарушением желчеоттока? Чтобы вывести желчь из пузыря в кишечник, должна быть налажена работа как самого желчного, так и всех клапанов. Что этому мешает? Стресс!
Дискинезия и дисрегуляция часто обусловлены нарушением вегетативной нервной системы и провоцируются психо-эмоциональным стрессом и неврозами, рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.
Бывает такой сильный стресс, что только БАДами, гимнастикой и адаптогенами не отделаться. Приходится обращаться к врачу за антидепрессантами, так как негативные нейронные связи предпочтительнее и выходят на первый план, чтобы защитить человека. Чем старше человек, тем больше у него тревожных сценариев.
Симптомы:
В таком состоянии еда плохо переваривается: после еды лучше походить, чтобы переключиться из напряжения, тоже касается людей с паническими атаками. У таких людей часто непереносимость абсолютно на все препараты.
Раньше нутрициолог назвала лучшие продукты дя щитовидной железы.