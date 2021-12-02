Лише БАДів не достатньо: нутриціолог розповіла докладно, як налагодити жовчовідтік

Як пов'язані тривога, "нерви та психи" з порушенням жовчовідтоку? Щоб вивести жовч з міхура в кишечник, повинна бути налагоджена робота як самого жовчного, так і всіх клапанів. Що цьому заважає? Стрес!
Дискінезія і дисрегуляція часто обумовлені порушенням вегетативної нервової системи і провокуються психо-емоційним стресом і неврозами, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Євгенія Хелс.
Буває такий сильний стрес, що тільки БАДами, гімнастикою і адаптогенами не відбутися. Доводиться звертатися до лікаря за антидепресантами, бо негативні нейронні зв'язки виходять на перший план, щоб захистити людину. Чим старша людина, тим більше у неї тривожних сценаріїв.
Симптоми:
У такому стані їжа погано перетравлюється: після їжі краще походити, щоб переключитися з напруги, теж стосується людей з панічними атаками. У таких людей часто непереносимість абсолютно усіх препаратів.
Раніше нутриціолог назвала кращі продукти дя щитовидної залози.