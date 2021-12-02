Лише БАДів не достатньо: нутриціолог розповіла докладно, як налагодити жовчовідтік

Досить нервувати (фото: pexels.com)

Буває такий сильний стрес, що тільки БАДами, гімнастикою і адаптогенами не відбутися. Доводиться звертатися до лікаря за антидепресантами, бо негативні нейронні зв'язки виходять на перший план, щоб захистити людину. Чим старша людина, тим більше у неї тривожних сценаріїв.

Розрізняють недостатню (гіпокінез) і надмірну (гіперкінез) роботу жовчного міхура.

Гіпокінез частіше зустрічається у людей з вегето-судинною дистонією (ВСД) - звідси випливає гіпотеріоз, дисплазія сполучної тканини.

Симптоми:

болі в правому підребер'ї, іноді віддає в плече або лопатку; болі тупі і ниючі, часто пов'язані з дієтичними порушеннями супроводжується здуттям живота, гіркотою в роті, печінням язика та схильністю до закрепів; супроводжуємося поганим настроєм, порушенням апетиту (в обидві сторони), втома, розлад сну.

У такому стані їжа погано перетравлюється: після їжі краще походити, щоб переключитися з напруги, теж стосується людей з панічними атаками. У таких людей часто непереносимість абсолютно усіх препаратів.

Що робити? Вже зараз почніть: