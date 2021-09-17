Изжога и мигрени: врач рассказала, как лечить синдром раздраженного кишечника
СРК (синдром раздраженного кишечника) - это функциональное заболевание толстого кишечника. Диагноз исключения, т. е. ставят только в том случае, если исключили все остальные причины жалоб.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
Как лечить синдром раздраженного кишечника (фото: pexels.com)
Варианты:
- С диареей
- С запором
- Смешанный (чередование)
Причины:
- Любое неблагополучие верхних отделов ЖКТ и микробиоты
- Психосоматика
- Стресс
⠀Начать стоит с улучшения микрофлоры кишечника (фото: pexels.com)
Кишечные симптомы синдрома раздраженного кишечника
- Изжога и тошнота
Боли локализуются внизу живота, чаще слева, появление болей после еды, ослабление после дефекации и спазмолитиков, отсутствие болей в ночные часы, усиление болей к концу дня.
- Метеоризм
- Диарея и / или запор
Диарея обычно возникает после завтрака, сопровождается императивными позывами и чувством неполного опорожнения кишечника.
- Симптомы, которые не относятся к ЖКТ: мигрень, фибромиалгия, диспареуния, интерстициальный цистит, боли в поясничной области, суставные боли, нарушение сна.
Главный антиоксидант: нутрициолог рассказала, что есть, чтобы не болеть осенью
Как лечить синдром раздраженного кишечника
- Все мероприятия, направленные на улучшение переваривания и микробиоты
- Диета LowFodmap или Gaps
- Стресс-менеджмент
- Физическая активность
- Препараты от запора и диареи - уточните, какие именно, со своим врачом.
Раньше нутрициолог рассказала, что делать с лихорадкой у ребенка, чтобы не навредить его иммунитету.