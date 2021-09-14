Не навредить иммунитету малыша: нутрициолог рассказала, что делать с лихорадкой у детей
Многие мамочки, особенно молодые и неопытные, панически боятся повышения температуры у детей.
Стараются поскорее сбить ее, для них главное - увидеть на градуснике заветные цифры 36,6 и успокоиться. А то, что при этом страдает иммунитет ребенка, мамы и не догадываются.
Лихорадка - ценнейшая защитная реакция организма, контрапункт всего иммунитета, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум.
Температура у детей - защитная реакция (фото: pexels.com)
Сегодня, на основе статьи педиатра-гомеопата, Юлии Лаврищевой, я развею 3 мифа о лихорадке:
- Миф №1. Лихорадка приносит вред организму.
Факт №1. Лихорадка - это филогенетически древний ответ на появление инфекции. Температурная реакция носит защитный характер. Многие бактерии и вирусы гибнут при повышенной температуре, выработка гамма-интерферона усиливается при температуре выше 38,0°С, а это важнейший медиатор полноценного иммунного ответа, стимулирующий образование антител.
Главных всего шесть: нутрициолог назвала привычки, которые приближают старение
- Миф №2. Любая лихорадка непременно должна быть пролечена жаропонижающими препаратами и антибиотиками.
Факт №2. Существуют четкие критерии, когда нужно сбивать температуру ребенку. Во всех остальных случаях температура тела снизится самостоятельно без вмешательства. Есть стойкое убеждение, что через 3 суток высокой лихорадки нужно принимать антибиотики. Кто определил эти 3 дня?
При многих вирусных инфекциях лихорадка может длиться дольше 3 суток, а применение антибиотиков при вирусных инфекциях нерационально. Если наблюдается необычная вялость, спутанность сознания и другие настораживающие симптомы, которые продолжаются день-два, нужно позвонить врачу. Если же ребенок активен, не изменил своего поведения, то причин опасаться, что он серьезно болен, нет.
Просыпаешься утром разбитым: врач рассказала, что делать с хронической усталостью
Температура не может расти до бесконечности (фото: pexels.com)
Миф №3. Температура тела будет расти все выше и выше, если не вмешаться.
Факт №3. Нет, в большинстве случаев, подъем температуры тела прекращается достигнув цифр 40,6-41,1 С или ниже, т. к. в организме есть термостат (гипоталамус мозга), следящий за этим процессом.
Раньше нутрициолог дала простой рецепт, как очистить кишечник в домашних условиях.