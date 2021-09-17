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Печія і мігрені: лікар розповіла, як лікувати синдром роздратованого кишечника

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П'ятниця 17 вересня 2021 20:01
Печія і мігрені: лікар розповіла, як лікувати синдром роздратованого кишечника Діляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

СПК (синдром подразненого кишечника) - це функціональне захворювання товстого кишечника. Діагноз виключення, тобто, його ставлять тільки в тому випадку, якщо виключили всі інші причини скарг.

Про це в своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.

Печія і мігрені: лікар розповіла, як лікувати синдром роздратованого кишечника

Як лікувати синдром роздратованого кишечника (фото: pexels.com)

Варіанти:

  1. З діареєю
  2. З закрепом
  3. Змішаний (чергування)

Причини:

  1. Будь-яке неблагополуччя верхніх відділів шлунково-кишкового тракту і мікробіоти
  2. Психосоматика
  3. Стрес

Печія і мігрені: лікар розповіла, як лікувати синдром роздратованого кишечникаПочати варто з поліпшення мікрофлори кишечника (фото: pexels.com)

Кишкові симптоми синдрому подразненого кишечника

  • Печія і нудота

Болі локалізуються внизу живота, частіше зліва, поява болю після їжі, ослаблення після дефекації і спазмолітиків, відсутність болів в нічні години, посилення болю до кінця дня.

  • Метеоризм
  • Діарея і / або запор

Діарея зазвичай виникає після сніданку, супроводжується імперативними позивами і відчуттям неповного випорожнення кишечника.

  • Симптоми, які не належать до шлунково-кишкового тракту: мігрень, фіброміалгія, інтерстиціальний цистит, біль у зоні нирок, суглобові болі, порушення сну.

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Як лікувати синдром роздратованого кишечника

  1. Всі заходи, спрямовані на поліпшення травлення і мікробіоти
  2. Дієта LowFodmap або Gaps
  3. Стрес-менеджмент
  4. Фізична активність
  5. Препарати від запору і діареї - уточніть, які саме, зі своїм лікарем.

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