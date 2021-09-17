Печія і мігрені: лікар розповіла, як лікувати синдром роздратованого кишечника

СПК (синдром подразненого кишечника) - це функціональне захворювання товстого кишечника. Діагноз виключення, тобто, його ставлять тільки в тому випадку, якщо виключили всі інші причини скарг.

Про це в своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.

Як лікувати синдром роздратованого кишечника (фото: pexels.com)

Варіанти:

З діареєю З закрепом Змішаний (чергування)

Причини:

Будь-яке неблагополуччя верхніх відділів шлунково-кишкового тракту і мікробіоти Психосоматика Стрес

⠀Почати варто з поліпшення мікрофлори кишечника (фото: pexels.com)

Кишкові симптоми синдрому подразненого кишечника

Печія і нудота

Болі локалізуються внизу живота, частіше зліва, поява болю після їжі, ослаблення після дефекації і спазмолітиків, відсутність болів в нічні години, посилення болю до кінця дня.

Метеоризм

Діарея і / або запор

Діарея зазвичай виникає після сніданку, супроводжується імперативними позивами і відчуттям неповного випорожнення кишечника.

Симптоми, які не належать до шлунково-кишкового тракту: мігрень, фіброміалгія, інтерстиціальний цистит, біль у зоні нирок, суглобові болі, порушення сну.

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Як лікувати синдром роздратованого кишечника