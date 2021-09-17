Печія і мігрені: лікар розповіла, як лікувати синдром роздратованого кишечника
СПК (синдром подразненого кишечника) - це функціональне захворювання товстого кишечника. Діагноз виключення, тобто, його ставлять тільки в тому випадку, якщо виключили всі інші причини скарг.
Про це в своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.
Як лікувати синдром роздратованого кишечника (фото: pexels.com)
Варіанти:
- З діареєю
- З закрепом
- Змішаний (чергування)
Причини:
- Будь-яке неблагополуччя верхніх відділів шлунково-кишкового тракту і мікробіоти
- Психосоматика
- Стрес
⠀Почати варто з поліпшення мікрофлори кишечника (фото: pexels.com)
Кишкові симптоми синдрому подразненого кишечника
- Печія і нудота
Болі локалізуються внизу живота, частіше зліва, поява болю після їжі, ослаблення після дефекації і спазмолітиків, відсутність болів в нічні години, посилення болю до кінця дня.
- Метеоризм
- Діарея і / або запор
Діарея зазвичай виникає після сніданку, супроводжується імперативними позивами і відчуттям неповного випорожнення кишечника.
- Симптоми, які не належать до шлунково-кишкового тракту: мігрень, фіброміалгія, інтерстиціальний цистит, біль у зоні нирок, суглобові болі, порушення сну.
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Як лікувати синдром роздратованого кишечника
- Всі заходи, спрямовані на поліпшення травлення і мікробіоти
- Дієта LowFodmap або Gaps
- Стрес-менеджмент
- Фізична активність
- Препарати від запору і діареї - уточніть, які саме, зі своїм лікарем.
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