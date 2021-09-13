Главный антиоксидант: нутрициолог рассказала, что есть, чтобы не болеть осенью
Этот продукт - очень простой, в нем есть масса витаминов, в общем, идеально для сезона простуд, осенью он нужен в каждом холодильнике.
Этот продукт - ягоды, рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова.
Включая ягоды в свой ежедневный рацион, вы можете качественно улучшить состояние вашего здоровья. Пожалуйста, ешьте и давайте детям экологически чистые ягоды ежедневно, замораживайте на зиму. Не лишайте себя ценных, легко усвояемых витаминов.
Не лишайте себя витаминов (фото: pexels.com)
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10 веских причин, чтобы начать есть ягоды каждый день
1. Ягоды - главный антиоксидантный продукт!
Антиоксиданты помогают ограничить агрессию свободных радикалов, которые могут спровоцировать множество заболеваний, вызванных окислительным стрессом (онкология, ожирение, диабет, метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания, неврологические расстройства).
2. Снижают уровень сахара в крови, профилактика инсулинорезистентности.
3. Ягоды содержат мягкую клетчатку, способствующую нормализации пищеварения.
4. Темные ягоды - чемпионы по содержанию витаминов и минералов.
5. Ягоды помогают бороться с хроническим воспалением в организме.
6. Снижают уровень холестерина.
7. Поддерживают работу сосудов.
8. Сохраняют молодость кожи, одни из самых лучших anti-age продуктов.
9. Снижают общий аллергический фон (клубника, черника, шиповник, брусника многим детям помогают избавится от аллергии).
10. Являются онкопротекторами.
Ягоды можно заморозить - и есть всю зиму (фото: pexels.com)
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Список самых полезных ягод:
- голубика
- малина
- лимонник
- черноплодная и красная рябина
- облепиха
- ежевика
- клюква
- брусника
- калина
- кизил
- боярышник
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