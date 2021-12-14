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Какао от боли в горле: нутрициолог назвала целебные свойства простых продуктов

Автор: Татьяна Турчаникова

Еда - это гораздо больше, чем просто источник энергии. Каждый продукт обладает своими особенными свойствами. С помощью продуктов можно корректировать состояния не только тела, но и ума и психики.

А еще - восстанавливаться даже от тех заболеваний, которые не лечит современная медицина.

Кроме того, они работают с причиной и, зачастую, не обладают побочными эффектами при правильном использовании. Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова.

Простые продукты обладают целебными свойствами (фото: pexels.com)

Продукты, которые используются при различных недомоганиях:

  • Герпес - манго, мята,
  • Киста в щитовидной железе - настойка грецкого ореха,
  • Цистит, пиелонефрит - клюква, брусника,
  • Артрит - куркума, имбирь, сельдерей,
  • Изжога - тыквенное масло,
  • Ангина - свекла с натуральным уксусом,
  • Отрыжка - вода с лимонным соком или натуральным уксусом,
  • Газообразование - хурма, псиллиум, чай фенхель-кориандр-зира / тмин,
  • Боль в горле - масло какао,
  • Отеки - петрушка, клубника,
  • Раздраженный желудок - клубника, кора скользкого вяза, живица,
  • Отравление - вода с медом,
  • Паразитоз - тыквенные семечки, тыквенное масло, гвоздика, косточки папайи, чеснок,
  • Либидо - льняное масло, мака,
  • Укачивание - имбирь.

Самые простые продукты могут целить (фото: pexels.com)

  • Панкреатит - батат, стевия, тыквенное масло,
  • Высокий холестерин - натуральный уксус +лецитин,
  • Загиб желчного пузыря, застой желчи - сырые яйца, кукурузные рыльца,
  • Поллиноз - крапива,
  • Недостаток прогестерона - сало, сливочное масло,
  • Боль во время месячных - гранаты / гранатовый сок, имбирный чай (начинайте пить за пару дней до месячных),
  • Кашель - редька с медом,
  • Насморк, заложенность носа - куриный бульон, хрен, имбирь, папайя,
  • Несозревание яйцеклеток - гранаты (в некоторых случаях),
  • Жировики - натуральный уксус + ферменты + псиллиум,
  • Язва желудка - сок белокочанной капусты.⠀

Проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог назвала одно простое средство, которое поможет поддержать печень.

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