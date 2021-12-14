Какао от боли в горле: нутрициолог назвала целебные свойства простых продуктов

Еда - это гораздо больше, чем просто источник энергии. Каждый продукт обладает своими особенными свойствами. С помощью продуктов можно корректировать состояния не только тела, но и ума и психики.

А еще - восстанавливаться даже от тех заболеваний, которые не лечит современная медицина.

Кроме того, они работают с причиной и, зачастую, не обладают побочными эффектами при правильном использовании. Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова.