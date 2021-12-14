Какао от боли в горле: нутрициолог назвала целебные свойства простых продуктов
Еда - это гораздо больше, чем просто источник энергии. Каждый продукт обладает своими особенными свойствами. С помощью продуктов можно корректировать состояния не только тела, но и ума и психики.
А еще - восстанавливаться даже от тех заболеваний, которые не лечит современная медицина.
Кроме того, они работают с причиной и, зачастую, не обладают побочными эффектами при правильном использовании. Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова.
Простые продукты обладают целебными свойствами (фото: pexels.com)
Продукты, которые используются при различных недомоганиях:
- Герпес - манго, мята,
- Киста в щитовидной железе - настойка грецкого ореха,
- Цистит, пиелонефрит - клюква, брусника,
- Артрит - куркума, имбирь, сельдерей,
- Изжога - тыквенное масло,
- Ангина - свекла с натуральным уксусом,
- Отрыжка - вода с лимонным соком или натуральным уксусом,
- Газообразование - хурма, псиллиум, чай фенхель-кориандр-зира / тмин,
- Боль в горле - масло какао,
- Отеки - петрушка, клубника,
- Раздраженный желудок - клубника, кора скользкого вяза, живица,
- Отравление - вода с медом,
- Паразитоз - тыквенные семечки, тыквенное масло, гвоздика, косточки папайи, чеснок,
- Либидо - льняное масло, мака,
- Укачивание - имбирь.
Самые простые продукты могут целить (фото: pexels.com)
- Панкреатит - батат, стевия, тыквенное масло,
- Высокий холестерин - натуральный уксус +лецитин,
- Загиб желчного пузыря, застой желчи - сырые яйца, кукурузные рыльца,
- Поллиноз - крапива,
- Недостаток прогестерона - сало, сливочное масло,
- Боль во время месячных - гранаты / гранатовый сок, имбирный чай (начинайте пить за пару дней до месячных),
- Кашель - редька с медом,
- Насморк, заложенность носа - куриный бульон, хрен, имбирь, папайя,
- Несозревание яйцеклеток - гранаты (в некоторых случаях),
- Жировики - натуральный уксус + ферменты + псиллиум,
- Язва желудка - сок белокочанной капусты.⠀
Проконсультируйтесь со своим врачом.