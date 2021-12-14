Какао від болю в горлі: нутриціолог назвала цілющі властивості простих продуктів
Їжа - це набагато більше, ніж просто джерело енергії. Кожен продукт має свої особливі властивості.
За допомогою продуктів можна коригувати стану не тільки тіла, але і розуму і психіки. А ще - відновлюватися навіть від тих захворювань, які не лікує сучасна медицина.
Крім того, вони працюють з причиною і, найчастіше, не володіють побічними ефектами при правильному використанні. Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Вероніка Хуснутдінова.
Прості продукти мають цілющі властивості (фото: pexels.com)
Продукти, які використовуються при різних нездужаннях:
- Герпес - манго, м'ята,
- Кіста в щитовидній залозі - настоянка волоського горіха,
- Цистит, пієлонефрит - журавлина, брусниця,
- Артрит - куркума, імбир, селера,
- Печія - гарбузове масло,
- Ангіна - буряк з натуральним оцтом,
- Відрижка - вода з лимонним соком або натуральним оцтом,
- Газоутворення - хурма, псілліум, чай фенхель-коріандр-зіра / кмин,
- Біль у горлі - масло какао,
- Набряки - петрушка, полуниця,
- Роздратований шлунок - полуниця, кора слизького в'яза, живиця,
- Отруєння - вода з медом,
- Паразитоз - гарбузове насіння, гарбузове масло, гвоздика, кісточки папайї, часник,
- Лібідо - лляна олія, мака,
- Заколисування - імбир.
Найпростіші продукти можуть цілити (фото: pexels.com)
- Панкреатит - батат, стевія, гарбузова олія,
- Високий холестерин - натуральний оцет + лецитин,
- Загин жовчного міхура, застій жовчі - сирі яйця, кукурудзяні рильця,
- Поліноз - кропива,
- Недолік прогестерону - сало, вершкове масло,
- Біль під час місячних - гранати / гранатовий сік, імбирний чай (починайте пити за пару днів до місячних),
- Кашель - редька з медом,
- Нежить, закладеність носа - курячий бульйон, хрін, імбир, папайя,
- Несозреваніе яйцеклітин - гранати (в деяких випадках),
- Жировики - натуральний оцет + ферменти + псілліум,
- Виразка шлунка - сік білокачанної капусти.⠀
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.