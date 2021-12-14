Какао від болю в горлі: нутриціолог назвала цілющі властивості простих продуктів

Їжа - це набагато більше, ніж просто джерело енергії. Кожен продукт має свої особливі властивості.

За допомогою продуктів можна коригувати стану не тільки тіла, але і розуму і психіки. А ще - відновлюватися навіть від тих захворювань, які не лікує сучасна медицина.

Крім того, вони працюють з причиною і, найчастіше, не володіють побічними ефектами при правильному використанні. Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Вероніка Хуснутдінова.