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Какая температура опасна: нутрициолог рассказала, что делать, если ребенок заболел

Автор: Татьяна Турчаникова

Молодые мамы часто впадают в настоящую панику, когда их ребенок подхватит вирус или просто простудится. Им кажется, что он "слишком горячий", "слишком громко плачет" или "слишком тихо себя ведет"...

Вместе с тем, в зависимости от возраста малыша, температура его тела может считаться вполне нормальной - и паниковать не стоит. Но все же есть признаки, которые указывают, что ребенка лучше отвезти в больницу, а не заниматься самолечением.

Нутрициолог Анна Биотториум в своем Instagram рассказала, какая температура в каком возрасте у детей моет считаться нормальной. А также дала пошаговый алгорит действий, если с малышом явно что-то не так.

Ребенок заболел, что делать (фото: pexels.com)

Последовательность действий, если ребенок заболел:

  1. Если у ребенка есть хотя бы один признак из нижеперечисленных, срочно свяжитесь с доктором (несмотря на время суток и прочие условия):

  • Если вас что-то настораживает - что-то нетипичное для подъема температуры у вашего ребенка (бледность кожных покровов с длительным ознобом, примесь крови в стуле, отсутствие слез при плаче и т.д.);
  • Необычная вялость (сложно разбудить, после пробуждения моментально вновь засыпает), спутанность сознания;
  • Лихорадка сопровождается значительной потерей жидкостей (с рвотой, поносом) и, как следствие, обезвоживанием: "запавшие" глаза, снижение количества мочеиспусканий или сухие подгузники, запавший родничок у детей до года, отсутствие слез при плаче, сухой язык и пр.;
  • Температура тела ребенка выше 41 С;
  • Возраст - младше 3 месяцев;
  • Боли в животе, сопровождающиеся подъемом температуры;
  • Если есть основания подозревать в качестве причины высокой температуры не инфекцию, а другие обстоятельства - перегрев, травму или отравление, везите ребенка в больницу немедленно;
  • Слабый высокий или постоянный плач;
  • Постоянная фебрильная лихорадка дольше трех дней;
  • Затрудненное или учащенное дыхание.

Учащенным дыханием принято считать: до 2 месяцев - больше 60 дыхательных движений в минуту, от 2 месяцев до 1 года - больше 50 дыхательных движений в минуту, от 1 года до 5 лет - больше 40 дыхательных движений в минуту.

Какая температу у ребенка - повод вызвать врача? (фото: pexels.com)

  1. Если вы не наблюдаете ни одного признака из вышеперечисленных, но подозреваете, что у ребенка повысилась температура, необходимо ее измерить.

Лихорадкой принято считать повышение температуры тела сверх верхнего предела ее нормальных колебаний в течение дня. В зависимости от температуры тела ребенка, выделяют три степени лихорадки:

  1. Субфебрильную - 37.2-38 °С
  2. Фебрильную - 38.1-39 °С
  3. Гипертермическую - 39.1 °С и выше.

Нормальные значения температуры у ребенка

Возраст - температура тела в градусах Цельсия

  • 3 месяца - 37.5
  • 6 месяцев - 37.5
  • 1 год - 37.1
  • 3 года - 37.2
  • 5 лет - 37.0
  • 7 лет - 36.8
  • 9 лет - 36.7
  • 11 лет - 36.7
  • 13 лет - 36.6

Внимание: не стоит заниматься самолечением, проконсультируйтесь с врачом.

Раньше нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного рецепта для всей семьи: помощник для иммунитета.

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