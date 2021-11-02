RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Яка температура є небезпечною: нутриціолог розповіла, що робити, якщо дитина захворіла

Автор: Тетяна Турчанікова

Молоді мами часто впадають в справжню паніку, коли їх дитина підхопить вірус або просто застудиться. Їм здається, що малюк "занадто гарячий", "занадто голосно плаче" або "занадто тихо поводиться"...

Разом з тим, в залежності від віку малюка, температура його тіла може вважатися цілком нормальною - і панікувати не варто. Але все ж є ознаки, які вказують, що дитину краще відвезти в лікарню, а не займатися самолікуванням.

Нутриціолог Анна Біотторіум у своєму Instagram розповіла, яка температура в якому віці у дітей миє вважатися нормальною. А також дала покроковий алгоритм дій, якщо з малюком явно щось не так.

Дитина захворіла, що робити (фото: pexels.com)

Послідовність дій, якщо дитина захворіла:

  1. Якщо у дитини є хоча б одна ознака з нижчеперелічених, терміново зв'яжіться з лікарем (незважаючи на час доби та інші умови):

  • Якщо вас щось насторожує - щось нетипове для підйому температури у вашої дитини (блідість шкірних покривів з тривалим ознобом, домішка крові в стільці, відсутність сліз при плачі і т. д.);
  • Незвичайна млявість (складно розбудити, після пробудження моментально знову засинає), сплутаність свідомості;
  • Лихоманка супроводжується значною втратою рідин (з блювотою, проносом) і, як наслідок, зневодненням: "запалі" очі, зниження кількості сечовипускань або сухі підгузники, запале джерельце у дітей до року, відсутність сліз при плачі, сухий язик та ін.;
  • Температура тіла дитини вище 41 С;
  • Вік - молодший 3 місяців;
  • Болі в животі, що супроводжуються підйомом температури;
  • Якщо є підстави підозрювати в якості причини високої температури не інфекцію, а інші обставини - перегрів, травму або отруєння, везіть дитину в лікарню негайно;
  • Слабкий високий або постійний плач;
  • Стала фебрильна лихоманка довше трьох днів;
  • Утруднене або прискорене дихання.

Прискореним диханням прийнято вважати: до 2 місяців - більше 60 дихальних рухів в хвилину, від 2 місяців до 1 року - більше 50 дихальних рухів в хвилину, від 1 року до 5 років - більше 40 дихальних рухів в хвилину.

Яка температура у дитини - привід викликати лікаря? (фото: pexels.com)

  1. Якщо ви не спостерігаєте жодної ознаки з перерахованих вище, але підозрюєте, що у дитини підвищилася температура, необхідно її виміряти.

Лихоманкою прийнято вважати підвищення температури тіла понад верхню межу її нормальних коливань протягом дня. Залежно від температури тіла дитини, виділяють три ступені лихоманки:

  1. Субфебрильну - 37.2-38 °С
  2. Фебрильну - 38.1-39 °С
  3. Гіпертермічну - 39.1 °С і вище.

Нормальні значення температури у дитини

Вік - температура тіла в градусах Цельсія

  • 3 місяці - 37.5
  • 6 місяців - 37.5
  • 1 рік - 37.1
  • 3 роки - 37.2
  • 5 років - 37.0
  • 7 років - 36.8
  • 9 років - 36.7
  • 11 років - 36.7
  • 13 років - 36.6

Увага: не варто займатися самолікуванням, проконсультуйтеся з лікарем.

Раніше нутриціолог дала рецепт смачного і корисного рецепта для всієї родини: помічник для імунітету.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжа