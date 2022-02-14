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Без канцерогенов: лучшие масла для жарки, которые не навредят здоровью

Автор: Татьяна Турчаникова

Многие уже начитались страшилок о канцерогенах, которые выделяются при жарке продуктов (даже на оливковом масле!) – и теперь запутались окончательно. На каком же масле жарить?

Дело в том, что жарка сама по себе – не самый лучший способ готовки полезных блюд, считают диетологи и врачи. Лучше выбирать запекание, тушение, ну или гриль, в конце концов.

Да. Но как быть, если хочется приготовить те же блинчики, олади или слегка спассировать овощи?

Нутрициолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании посоветовала в этом случае выбирать наиболее подходящие масло.

Какое масло выдерживает высокие температуры (фото: pexels.com)

Подходящие масла для готовки – это те, у которых точка дымления довольно высокая и позволяет нагревать масло до его разрушения.

Для сравнения:

  • рафинированные масла имеют более высокую точку дымления (200-250 градусов);
  • масла холодного отжима – низкую (150-170 градусов),
  • сливочное масло – еще ниже (около 120 градусов).

Масла для жарки и готовки при высоких температурах:

1. Кокосовое. Точка дымления у этого масла довольно высокая – 230 градусов. А блинчики и омлет какими ароматными получаются, ммм…

2. Оливковое. Хотя оливковое масло состоит преимущественно из ненасыщенных жирных кислот, точка дымления у него доходит до 240°C (зависит от степени рафинации).

Старайтесь выбирать масло первого холодного отжима с минимальной кислотностью.

3. Горчичное – точка дымления 250 градусов, но вкус своеобразен.

4. Масло авокадо – точка дымления 270 градусов. Подходит, но дороговато, лучше чистым поесть.

5. Кунжутное масло. Дымит, но подходит. Выдерживает температуру 170 градусов.

Раньше нутрициолог назвала простой продукт, который поможет наладить пищеварение.

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