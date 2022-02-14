Без канцерогенов: лучшие масла для жарки, которые не навредят здоровью

Многие уже начитались страшилок о канцерогенах, которые выделяются при жарке продуктов (даже на оливковом масле!) – и теперь запутались окончательно. На каком же масле жарить?

Дело в том, что жарка сама по себе – не самый лучший способ готовки полезных блюд, считают диетологи и врачи. Лучше выбирать запекание, тушение, ну или гриль, в конце концов.

Да. Но как быть, если хочется приготовить те же блинчики, олади или слегка спассировать овощи?

Нутрициолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании посоветовала в этом случае выбирать наиболее подходящие масло.