Без канцерогенів: краща олія для смаження, що не зашкодить здоров'ю

Багато хто вже начитався страшилок про канцерогени, які виділяються при смаженні продуктів (навіть на оливковій олії!) – і тепер заплуталися остаточно. То на якій олії краще смажити?

Справа в тому, що смаження саме по собі – не найкращий спосіб готування корисних страв, вважають дієтологи і лікарі. Краще вибирати запікання, тушкування, ну або гриль, в кінці кінців.

Так. Але як бути, якщо хочеться приготувати ті ж млинці, оладки або гарячий салат?

Нутриціолог Анна Гоголева в своєму блозі про здорове харчування порадила в такому випадку вибирати найбільш придатну олію.