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Без канцерогенів: краща олія для смаження, що не зашкодить здоров'ю

Автор: Тетяна Турчанікова

Багато хто вже начитався страшилок про канцерогени, які виділяються при смаженні продуктів (навіть на оливковій олії!) – і тепер заплуталися остаточно. То на якій олії краще смажити?

Справа в тому, що смаження саме по собі – не найкращий спосіб готування корисних страв, вважають дієтологи і лікарі. Краще вибирати запікання, тушкування, ну або гриль, в кінці кінців.

Так. Але як бути, якщо хочеться приготувати ті ж млинці, оладки або гарячий салат?

Нутриціолог Анна Гоголева в своєму блозі про здорове харчування порадила в такому випадку вибирати найбільш придатну олію.

Які олія витримує високі температури (фото: pexels.com)

Відповідні олії для готування - це ті, у яких точка димлення досить висока і дозволяє нагрівати олію до його руйнування.

Для порівняння:

  • рафіновані олія має більш високу точку димлення (200-250 градусів);
  • холодного віджиму – низьку (150-170 градусів),
  • вершкове масло – ще нижче (близько 120 градусів).

Олія для смаження і готування при високих температурах:

1. Кокосова. Точка димлення – досить висока, 230 градусів. А млинці і омлет якими ароматними виходять, ммм…

2. Оливкова. Хоча оливкова олія складається переважно з ненасичених жирних кислот, точка димлення тут доходить до 240°C (залежить від ступеня рафінації).

Намагайтеся вибирати олію першого холодного віджиму з мінімальною кислотністю.

3. Гірчична – точка димлення 250 градусів, але смак своєрідний.

4. Авокадо – точка димлення 270 градусів. Підходить, але дорогувато, краще їсти чистою.

5. Кунжутна. Димить, але підходить. Витримує температуру 170 градусів.

Раніше нутриціолог назвала простий продукт, який допоможе налагодити травлення.

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