Капля красоты: нутрициолог назвала неожиданный витамин для сияющей кожи и густых волос

Биотин – витамин В7 – это капля красоты для всего женского (и мужского тоже) организма. Благодаря полезным свойствам, он просто на глазах восстанавливает волосы и кожу. При условии, конечно же, что других тяжелых дефицитов в организма нет.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелсблог. Она подчеркнула, какие могут быть показания к употреблению, а еще – какая должна быть дозировка.
Кожа, ногти и волосы скажут спасибо (фото: pexels.com)
Полезные свойства биотина
Поддерживает обмен веществ и помогает организму использовать аминокислоты из белков. Активирует жирные кислоты из жиросодержащих продуктов, таких, как масло.
Помогает сбалансировать сахар в крови. Это просто находка при инсулинорезистентности и диабете! Биотин обязательно должен стоять в шкафу!
Поддерживает здоровье волос, кожи и ногтей – это то, что нам нужно! Биотин включают в маски для лица и волос, но изнутри он действует эффективнее.
Помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
Поддерживает здоровое функционирование щитовидной железы и надпочечников.
Помогает восстанавливать ткани и мышцы. Многие спортсмены принимают биотин.
Секрет красоты разгадан (фото: pexels.com)
Симптомы дефицита биотина
Сухая, раздраженная кожа, акне.
Ломкие волосы, выпадение волос.
Хроническая усталость.
Проблемы с пищеварением и кишечником.
Боли в мышцах, судороги.
Покалывание в конечностях.
В риске дефицита биотина – те, кто
Принимает противозачаточные.
Курит
Принимает курсами антибиотики.
Потребляет большое количество сырых белков.
Имеете проблемы с ЖКТ.
Либо находится во множественных дефицитах (анемия и т.д.).
Профилактическая дозировка:
2000–5000 мкг в день, зависит от вашего дефицита. Проконсультируйтесь со своим врачом.