UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Капля красоты: нутрициолог назвала неожиданный витамин для сияющей кожи и густых волос

Автор: Татьяна Турчаникова

Биотин – витамин В7 – это капля красоты для всего женского (и мужского тоже) организма. Благодаря полезным свойствам, он просто на глазах восстанавливает волосы и кожу. При условии, конечно же, что других тяжелых дефицитов в организма нет.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелсблог. Она подчеркнула, какие могут быть показания к употреблению, а еще – какая должна быть дозировка.

Кожа, ногти и волосы скажут спасибо (фото: pexels.com)

Полезные свойства биотина

  • Поддерживает обмен веществ и помогает организму использовать аминокислоты из белков. Активирует жирные кислоты из жиросодержащих продуктов, таких, как масло.
  • Помогает сбалансировать сахар в крови. Это просто находка при инсулинорезистентности и диабете! Биотин обязательно должен стоять в шкафу!
  • Поддерживает здоровье волос, кожи и ногтей – это то, что нам нужно! Биотин включают в маски для лица и волос, но изнутри он действует эффективнее.
  • Помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
  • Поддерживает здоровое функционирование щитовидной железы и надпочечников.
  • Помогает восстанавливать ткани и мышцы. Многие спортсмены принимают биотин.

Секрет красоты разгадан (фото: pexels.com)

Симптомы дефицита биотина

  1. Сухая, раздраженная кожа, акне.
  2. Ломкие волосы, выпадение волос.
  3. Хроническая усталость.
  4. Проблемы с пищеварением и кишечником.
  5. Боли в мышцах, судороги.
  6. Покалывание в конечностях.

В риске дефицита биотина – те, кто

  • Принимает противозачаточные.
  • Курит
  • Принимает курсами антибиотики.
  • Потребляет большое количество сырых белков.
  • Имеете проблемы с ЖКТ.
  • Либо находится во множественных дефицитах (анемия и т.д.).

Профилактическая дозировка:

2000–5000 мкг в день, зависит от вашего дефицита. Проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог назвала продукты, которые нельзя есть при герпесе.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда