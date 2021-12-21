Крапля краси: нутриціолог назвала несподіваний вітамін для сяючої шкіри і густого волосся

Біотин – вітамін В7 – це крапля краси для всього жіночого (і чоловічого теж) організму. Завдяки корисним властивостям, він просто на очах відновлює волосся і шкіру. За умови, звичайно ж, що інших важких дефіцитів в організму немає.
Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Юлія Хелсблог. Вона підкреслила, які можуть бути показання до вживання, а ще – яке має бути дозування.
Шкіра, нігті і волосся скажуть спасибі (фото: pexels.com)
Корисні властивості біотину
Підтримує обмін речовин і допомагає організму використовувати амінокислоти з білків. Активує жирні кислоти зі жиромістких продуктів, таких, як масло.
Допомагає збалансувати цукор в крові. Це просто знахідка при інсулінорезистентності і діабеті! Біотин обов'язково повинен стояти в шафі!
Підтримує здоров'я волосся, шкіри та нігтів – це те, що нам потрібно! Біотин включають в маски для обличчя і волосся, але зсередини він діє ефективніше.
Допомагає підтримувати здоров'я серцево-судинної системи.
Підтримує здорове функціонування щитовидної залози і надниркових залоз.
Допомагає відновлювати тканини і м'язи. Багато спортсменів приймають біотин.
Секрет краси розгаданий (фото: pexels.com)
Симптоми дефіциту біотину
Суха, роздратована шкіра, акне.
Ламке волосся, випадання волосся.
Хронічна втома.
Проблеми з травленням і кишечником.
Болі в м'язах, судоми.
Поколювання в кінцівках.
У ризику дефіциту біотину – ті, хто
Приймає протизаплідні.
Курить.
Приймає курсами антибіотики.
Споживає велику кількість сирих білків.
Маєте проблеми зі шлунково-кишковим трактом.
Або знаходиться у множинних дефіцитах (анемія і т.д.).
Профілактичне дозування:
2000-5000 мкг на день, залежить від вашого дефіциту. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.