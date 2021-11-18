От кариеса до ожирения: нутрициолог рассказала, сколько кока-колы можно пить без вреда для здоровья

Сколько кока-колы можно пить без вреда для здоровья? Чем меньше - тем лучше. И это относится ко всем сладким напиткам с добавленным сахара, независимо от производителя. Нужно это признать, а не вешать всех собак только на колу.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.⠀
Употребление напитков с добавленным сахаром ассоциируется с:
Часть из этих болезней связана с тем, что сладкие напитки становятся причиной переедания в калориях, а переедание, в свою очередь, приводит к лишнему весу и дальнейшим последствиям.
Также не стоит забывать, что часто употребление кока-кола является частью общего "нездорового" образа жизни. Любители сладких напитков могут также мало двигаться, курить, злоупотреблять алкоголем, питаться фастфудом.
Также нужно разделять классическую колу и колу Zero, в которой нет добавленного сахара, но есть сахарозаменители - смесь аспартама и ацесульфама калия. Например, на сайте Британского фонда сердца в списке 13 напитков Cola Zero занимает третье место - после воды и чая/кофе без сахара. А вот обычная кола - на 10 месте. Так что если вы обожатель колы, но можете ее заменить на версию Zero, тогда для вас - это вариант.
Общая идея такая: чем меньше сладких газированных напитков, тем лучше. Но периодически выпитая банка колы в 0,33 л не станет большой угрозой для здоровья, если в целом вы придерживаетесь здоровой модели питания и здорового образа жизни.
Раньше нутрициолог назвала растение, которое защищает печень и ощелачивает организм.