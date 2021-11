Від карієсу до ожиріння: нутриціолог розповіла, скільки кока-коли можна пити без шкоди для здоров'я

Вживання напоїв з доданим цукром асоціюється з:

зайвою вагою і ожирінням,

цукровим діабетом 2 типу,

серцево-судинними захворюваннями,

хворобами нирок,

неалкогольними хворобами печінки,

подагрою,

а також карієсом.

Частина з цих хвороб пов'язана з тим, що солодкі напої стають причиною переїдання в калоріях, а переїдання, в свою чергу, призводить до зайвої ваги і подальших наслідків.

Що робити любителям кока-коли (фото: pexels.com)

Також не варто забувати, що часто вживання кока-кола є частиною загального "нездорового" способу життя. Любителі солодких напоїв можуть також мало рухатися, курити, зловживати алкоголем, харчуватися фастфудом.

Скільки кока-коли можна без шкоди для здоров'я

І все ж, якщо відмовитися не виходить, скільки ж коли можна? У 0,33 л класичної коли міститься 35 г цукру, а в 0,5 л - 54 г. Якщо відштовхуватися від рекомендацій щодо вживання доданого цукру (менше 10% від загальної калорійності), то при 2000 ккал максимальна кількість калорій з коли не повинно перевищувати 199 ккал. З огляду на те, що в 1 грамі цукру міститься 4 ккал, це максимум 50 г цукру, тобто - неповна пляшка 0,5 л. Але це за умови, що крім класичної коли в цей день ви не отримали ні грама доданого цукру з інших продуктів: солодощів та іншого.⠀ А при меншій калорійності скорочується і кількість дозволеного доданого цукру, значить, коли можна ще менше.

Також потрібно розділяти класичну колу і колу Zero, в якій немає доданого цукру, але є цукрозамінники - суміш аспартаму і ацесульфаму калію. Наприклад, на сайті Британського фонду серця в списку 13 напоїв Cola Zero займає третє місце-після води і чаю / кави без цукру. А ось звичайна кола - на 10 місці. Тож, якщо ви обожнювач коли, але можете її замінити на версію Zero, тоді для вас - це варіант.

Загальна ідея така: чим менше солодких газованих напоїв, тим краще. Але періодично випита банку коли в 0,33 л не стане великою загрозою для здоров'я, якщо в цілому ви дотримуєтеся здорової моделі харчування і здорового способу життя.