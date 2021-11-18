Від карієсу до ожиріння: нутриціолог розповіла, скільки кока-коли можна пити без шкоди для здоров'я

Скільки кока-коли можна пити без шкоди для здоров'я? Чим менше - тим краще. І це відноситься до всіх солодких напоїв з доданим цукру, незалежно від виробника. Потрібно це визнати, а не вішати всіх собак тільки на колу.
Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.⠀
Вживання напоїв з доданим цукром асоціюється з:
Частина з цих хвороб пов'язана з тим, що солодкі напої стають причиною переїдання в калоріях, а переїдання, в свою чергу, призводить до зайвої ваги і подальших наслідків.
Також не варто забувати, що часто вживання кока-кола є частиною загального "нездорового" способу життя. Любителі солодких напоїв можуть також мало рухатися, курити, зловживати алкоголем, харчуватися фастфудом.
Також потрібно розділяти класичну колу і колу Zero, в якій немає доданого цукру, але є цукрозамінники - суміш аспартаму і ацесульфаму калію. Наприклад, на сайті Британського фонду серця в списку 13 напоїв Cola Zero займає третє місце-після води і чаю / кави без цукру. А ось звичайна кола - на 10 місці. Тож, якщо ви обожнювач коли, але можете її замінити на версію Zero, тоді для вас - це варіант.
Загальна ідея така: чим менше солодких газованих напоїв, тим краще. Але періодично випита банку коли в 0,33 л не стане великою загрозою для здоров'я, якщо в цілому ви дотримуєтеся здорової моделі харчування і здорового способу життя.
Раніше нутриціолог назвала рослину, яке захищає печінку і ощелачивает організм.