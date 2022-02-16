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Есть на каждой кухне: эти 7 простых продуктов улучшают гормональный фон и повышают либидо

Автор: Татьяна Турчаникова

Вопрос нарушения гормонального фона, фертильности и либидо волнует многих женщин. Но прежде чем "спасаться" лекарствами, важно попробовать наладить режим сна и питания.

Диетолог Анна Гоголева также включить в свой ежедневный рацион простые продукты. Благодаря разнообразным питательным веществам они прекрасно повлияют на гормональный фон.

Дополнительный бонус – такая еда чаще всего есть на каждой кухне.

"У меня в запасе по меньшей мере еще десяток суперпродуктов, без которых не обойдется ни одно лечебное меню для моих пациентов! + не забываем о лечебной силе питья!", – призналась Анна в своем блоге о здоровом питании.


Специи для женской репродуктивной системы (фото: pexels.com)

Топ-7 продуктов для повышения либидо

  • Источники рыбьего жира морская жирная рыба: лосось, скумбрии, сельдь, печень трески.

Эти продукты содержат необходимые для гормональной системы Омега-3 жирные кислоты.

  • Листовая зелень, шпинат, кале, капуста и водоросли. Эти продукты богаты минералами, магнием, калием, кальцием, они контролируют состояние костной ткани и отвечают за менструальный цикл.
  • Семена подсолнечника, тыквенные семечки, расторопша, они являются источниками многих витаминов и минералов, которые помогают удалять старые гормоны из тела и не дают повышаться эстрогену и прогестерону.
  • Мед, "минеральный жир", помогает поддерживать здоровую функцию яичников.
  • Бобовые и зернобобовые, важные источники аминокислот и витаминов группы В. Облегчают зачатие.
  • Авокадо – суперфуд, антиоксидант, оказывает антивоспалительный эффект, поддерживает молодость. Положительно влияет на зачатие.
  • Пряности: корица, гвоздика, имбирь, куркума, пажитник, перец. "Горячие" специи помогают настроить репродуктивную систему, благотворно влияют на овуляцию, выравнивают цикл, борятся со скачками сахара.

Раньше врач расскаазала, как очистить организм от токсинов без каких-либо БАДов.

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