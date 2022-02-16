Есть на каждой кухне: эти 7 простых продуктов улучшают гормональный фон и повышают либидо

Вопрос нарушения гормонального фона, фертильности и либидо волнует многих женщин. Но прежде чем "спасаться" лекарствами, важно попробовать наладить режим сна и питания.

Диетолог Анна Гоголева также включить в свой ежедневный рацион простые продукты. Благодаря разнообразным питательным веществам они прекрасно повлияют на гормональный фон.

Дополнительный бонус – такая еда чаще всего есть на каждой кухне.

"У меня в запасе по меньшей мере еще десяток суперпродуктов, без которых не обойдется ни одно лечебное меню для моих пациентов! + не забываем о лечебной силе питья!", – призналась Анна в своем блоге о здоровом питании.