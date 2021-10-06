Есть на каждой кухне: нутрициолог назвала мощнейший доступный антиоксидант  

Этот продукт также использовался во время черной чумы в Средневековье. Французские священники добавили его в свой рацион, чтобы защититься от страшной болезни.⠀

Попробуйте угадать, что было первым средством улучшения физических способностей у олимпийских атлетов? Они использовали большое количество этого продукта еще за 700 лет до нашей эры, для того чтобы увеличить свою физическую силу и выносливость.

Этот замечательный продукт - всем нам знакомый чеснок, рассказала нутрициолог Надя Андреева в своем Instagram.

Чеснок важно правильно готовить (фото: pexels.com)

Один из самых активных компонентов в чесноке - это аллицин. Один миллиграмм аллицина равен 15 ME пенициллина. Одна долька чеснока содержит от 7 до 15 мг аллицина.

Получается, что три зубчика чеснока содержат такое же количество активного вещества, что и стандартная доза пенициллина.

Разумеется между ними нельзя ставить знак равенства, но с другой стороны, если мы посмотрим на многие бактерии, то вероятность того, что они будут намного более резистентны к антибиотика выше, чем то что они устоят перед аллицином.

В 2009 году в Канаде было проведено исследование, в ходе которого было установлено, что чеснок - одно из самых сильных средств против роста раковых клеток.

Он действует на раковые клетки опухоли груди, простаты, желудка, легких, почек и мозга. Чеснок показал себя как одно из самых многообещающих потенциальных лекарств. При этом чеснок обладает антиоксидантными и противовирусными свойствами.

Аллицин сейчас много используется как пищевая добавка и люди начинают его активно включать в свои методы профилактики и лечения. Но я всегда советую изначально научиться правильно использовать чеснок в своем питании, чтобы получать аллицин из своего натурального источника.

Чеснок - незаменимый помощник при простудах (фото: pexels.com)

Необходимо знать как его правильно использовать, так как чеснок может стать незаменимым помощником при любых простудах и даже при некоторых бактериальных инфекциях.

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