Клопотенко дал рецепт традиционных пампушек: они сведут вас с ума!

Известный кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко дал рецепт традиционных пампушек, которые великолепно сочетаются с борщом. Но эта выпечка может выступать и самостоятельным блюдом уверен повар.

На своем YouTube-канале Евгений представил рецепт приготовления этой потрясающей выпечки.

Ингредиенты для приготовления 12 пампушек

400-450 г пшеничной муки

250 мл молока

100 г мягкого сливочного масла или растительного масла

10 г сухих дрожжей

1 ст. л. сахара

½ ч. л. соли

Ингредиенты для грибной заправки

300 г шампиньонов

1 луковица

2-3 ст. л. растительного масла

200 мл сливок любой жирности

40-50 г твердого сыра

cоль, перец

Ингредиенты для сладкой заправки

150 г сахара

40 мл воды

40 мл коньяка, рома или виски

Пошаговый рецепт

В муку добавьте сухие дрожжи, соль и сахар и хорошо перемешайте. Добавьте теплое молоко и размягченное сливочное масло (или растительное, если хотите получить постные пампушки). Замесите очень эластичное тесто, которое не должно липнуть к рукам. Если есть необходимость - слегка присыпьте стол мукой. Но не забивайте тесто, чтобы оно не было слишком тугим. Оставьте тесто в теплом месте под полотенцем или пищевой пленкой на 40-45 минут для подъема. За это время тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза. Обомните тесто и сформируйте 12 пампушек. Аккуратно разложите их по формам, предварительно смазанными растительным маслом или сливочным маслом. Оставьте для расстойки на 30 минут. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 25-30 минут.

Заправка с чесноком

Тем временем приготовьте заправки. Для первой из них мелко порубите зелень укропа и чеснок. Соедините эти ароматные составляющие и добавьте соль, перец, уксус и растительное масло. Щедро полейте этой заправкой пампушки еще горячими, чтобы они просочились ароматами.

Как приготовить мачанку

Для второй заправки порубите мелко шампиньоны и лук. Пожарьте лук на сковороде с небольшим количеством растительного масла до прозрачности. Добавьте шампиньоны и полностью испарите лишнюю влагу. Добавьте сливки и тушите 2-3 минуты. Доведите вкус солью и перцем и добавьте сыр, предварительно натерев его на терке. Пусть сыр расплавится в массе и подавайте эту заправку в пампушки.

Рецепт сладкой заправки

Для сладкой заправки сварите сироп из воды и сахара. Добавьте крепкий алкоголь по своему выбору - коньяк, ром или виски. Полейте сиропом пампушки и подавайте их в качестве десерта.

Клопотенко представил рецепт пампушек

Как мы ранее писали, Клопотенко дал рецепт простого крем-супа из грибов.