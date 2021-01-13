Клопотенко дал рецепт традиционных пампушек: они сведут вас с ума!

Известный кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко дал рецепт традиционных пампушек, которые великолепно сочетаются с борщом. Но эта выпечка может выступать и самостоятельным блюдом уверен повар.
На своем YouTube-канале Евгений представил рецепт приготовления этой потрясающей выпечки.
Ингредиенты для приготовления 12 пампушек
400-450 г пшеничной муки
250 мл молока
100 г мягкого сливочного масла или растительного масла
10 г сухих дрожжей
1 ст. л. сахара
½ ч. л. соли
Ингредиенты для грибной заправки
300 г шампиньонов
1 луковица
2-3 ст. л. растительного масла
200 мл сливок любой жирности
40-50 г твердого сыра
cоль, перец
Ингредиенты для сладкой заправки
150 г сахара
40 мл воды
40 мл коньяка, рома или виски
Пошаговый рецепт
В муку добавьте сухие дрожжи, соль и сахар и хорошо перемешайте. Добавьте теплое молоко и размягченное сливочное масло (или растительное, если хотите получить постные пампушки). Замесите очень эластичное тесто, которое не должно липнуть к рукам. Если есть необходимость - слегка присыпьте стол мукой. Но не забивайте тесто, чтобы оно не было слишком тугим. Оставьте тесто в теплом месте под полотенцем или пищевой пленкой на 40-45 минут для подъема. За это время тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза. Обомните тесто и сформируйте 12 пампушек. Аккуратно разложите их по формам, предварительно смазанными растительным маслом или сливочным маслом. Оставьте для расстойки на 30 минут. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 25-30 минут.
Заправка с чесноком
Тем временем приготовьте заправки. Для первой из них мелко порубите зелень укропа и чеснок. Соедините эти ароматные составляющие и добавьте соль, перец, уксус и растительное масло. Щедро полейте этой заправкой пампушки еще горячими, чтобы они просочились ароматами.
Как приготовить мачанку
Для второй заправки порубите мелко шампиньоны и лук. Пожарьте лук на сковороде с небольшим количеством растительного масла до прозрачности. Добавьте шампиньоны и полностью испарите лишнюю влагу. Добавьте сливки и тушите 2-3 минуты. Доведите вкус солью и перцем и добавьте сыр, предварительно натерев его на терке. Пусть сыр расплавится в массе и подавайте эту заправку в пампушки.
Рецепт сладкой заправки
Для сладкой заправки сварите сироп из воды и сахара. Добавьте крепкий алкоголь по своему выбору - коньяк, ром или виски. Полейте сиропом пампушки и подавайте их в качестве десерта.
Клопотенко представил рецепт пампушек
Как мы ранее писали, Клопотенко дал рецепт простого крем-супа из грибов.