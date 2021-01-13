Клопотенко дав рецепт традиційних пампушок: вони зведуть вас з розуму!

Відомий кулінар і переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко дав рецепт традиційних пампушок, які чудово поєднуються з борщем. Але ця випічка може виступати й самостійним блюдом впевнений кухар.

На своєму YouTube-каналі Євген представив рецепт приготування цієї приголомшливої випічки.

Інгредієнти для приготування 12 пампушок

400-450 г пшеничного борошна

250 мл молока

100 г м'якого вершкового масла або рослинної олії

10 г сухих дріжджів

1 ст. л. цукру

½ ч. л. солі

Інгредієнти для грибної заправки

300 г печериць

1 цибулина

2-3 ст. л. рослинного масла

200 мл вершків будь-якої жирності

40-50 г твердого сиру

сіль, перець

Інгредієнти для солодкої заправки

150 г цукру

40 мл води

40 мл коньяку, рому або віскі

Покроковий рецепт

У борошно додайте сухі дріжджі, сіль і цукор і добре перемішайте. Додайте тепле молоко і розм'якшене вершкове масло (або рослинне, якщо хочете отримати пісні пампушки). Замісіть дуже еластичне тісто, яке не повинно липнути до рук. Якщо є необхідність - злегка присипте стіл борошном. Але не забивайте тісто, щоб воно не було надто тугим. Залиште тісто в теплому місці під рушником або харчовою плівкою на 40-45 хвилин для підйому. За цей час тісто має збільшитися в об'ємі в 2-3 рази. Обімніть тісто і сформуйте 12 пампушок. Акуратно розкладіть їх за формами, попередньо змащеними олією або вершковим маслом. Залиште для вистоювання на 30 хвилин. Випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів протягом 25-30 хвилин.

Заправка з часником

Тим часом приготуйте заправку. Для першої з них дрібно порубаєте зелень кропу і часник. З'єднайте ці ароматні складові і додайте сіль, перець, оцет і рослинне масло. Щедро полийте цією заправкою пампушки ще гарячими, щоб вони просочилися ароматами.

Як приготувати мачанку

Для другої заправки порубаєте дрібно печериці та цибулю. Посмажте цибулю на сковороді з невеликою кількістю рослинної олії до прозорості. Додати шампіньйони і повністю випарувати зайву вологу. Додайте вершки і тушкуйте 2-3 хвилини. Доведіть смак сіллю і перцем і додайте сир, попередньо натерши його на тертці. Нехай сир розплавиться в масі і подавайте цю заправку пампушки.

Рецепт солодкої заправки

Для солодкої заправки зваріть сироп з води і цукру. Додайте міцний алкоголь за своїм вибором - коньяк, ром чи віскі. Полийте сиропом пампушки і подавайте їх в якості десерту.

Клопотенко представив рецепт пампухів

Як ми раніше писали, Клопотенко дав рецепт простого крем-супу з грибів.