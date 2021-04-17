Кроме кофе: нутрициолог рассказала, что еще поможет при низком давлении

Весна для многих - период детокса, которые подразумевают сокращение количества кофеина. К специалистам по питанию часто ображаються с вопросом, как же обойтись без кофе при низком давлении.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.
"Для начала, важно разобраться с причинами низкого давления. Причины могут быть разные, индивидуальные у всех. Важно понять вашу", - сообщила Андреева.
Низкое давление может проявляться по-разному, рассказала специалист, но часто - это слабость, тошнота, недостаток концентрации, усталость, проблемы со зрением.
К счастью, существуют способы поддержания самочувствия, которые помогут не прибегать к кофе.
Изменения в питании
"Добавьте в рацион:
1. Источники качественной соли: розовую гималайскую соль, маринованные оливки, ферментированные овощи.
2. Продукты с витамином В12: сардины, яйца, субпродукты, сыры (если вы едите молочные продукты).
3. Продукты с витамином В9: бобовые, шпинат, маш, брокколи, свеклу, чеснок, имбирь.
4. Сократите количество быстрых углеводов, чтобы избежать перепадов уровня сахара в крови.
Травы, добавки
1. Солодка (пить не позже 18.00). Можно использовать в виде отвара или в капсулах (рабочая доза - около 4 г в день),
2. Адаптогены: родиола розовая, лимонник китайский, женьшень,
3. Добавки витаминов B9, В12, С и D3. Важно сначало сдать тесты и проконсультироваться со специалистом, чтобы подобрать необходимые формы этих витаминов.
4. Специи: корица, черный перец, кардамон. Специи можно принимать как добавку в порошке, либо использовать регулярно посыпая любимые блюда и десерты,
5. Масло розмарина. Повышает давление, улучшает концентрацию и память.
Образ жизни
1. Можно делать точечный массаж, ингаляции или добавлять в ванны.
2. Если вы привыкли к эффекту кофеина, на первые несколько дней отмены кофе его можно заменить качественным зеленым чаем", - посоветовала Андреева.
Напомним, раньше нутрициолог рассказала, как успокоить свои нервы - нужно "усмирить" кортизол.
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