Окрім кави: нутриціолог розповіла, що ще допоможе при низькому тиску

"Для початку, важливо розібратися з причинами низького тиску. Причини можуть бути різні, індивідуальні у всіх. Важливо зрозуміти вашу", - повідомила Андрєєва.

Причина низького тиску у кожного своя (фото: instagram.com/happynadyaz)

Причини низького тиску⠀

гормональний дисбаланс

проблеми з серцем

недолік рідини

алергічна реакція

сильна інфекція

недолік вітамінів В9 та В12

реакція на деякі ліки

Низький тиск може проявлятися по-різному, розповіла фахівець, але часто - це слабкість, нудота, брак концентрації, втома, проблеми із зором.

На щастя, існують способи підтримки самопочуття, які допоможуть не вдаватися до кави.

Чим допомогти собі при низькому тиску, крім кави

Зміни в харчуванні

"Додайте в раціон:

1. Джерела якісної солі: рожеву гімалайську сіль, мариновані оливки, ферментовані овочі.

2. Продукти з вітаміном В12: сардини, яйця, субпродукти, сири (якщо ви їсте молочні продукти).

3. Продукти з вітаміном В9: бобові, шпинат, маш, брокколі, буряк, часник, імбир.

4. Скоротіть кількість швидких вуглеводів, щоб уникнути перепадів рівня цукру в крові.

Трави, добавки

1. Солодка (пити не пізніше 18.00). Можна використовувати у вигляді відвару або в капсулах (робоча доза - 4 г на день),

2. Адаптогени: родіола рожева, лимонник китайський, женьшень,

3. Добавки вітамінів В9, В12, С і D3. Важливо спочатку здати тести і проконсультуватися з фахівцем, щоб підібрати необхідні форми цих вітамінів.

4. Спеції: кориця, чорний перець, кардамон. Спеції можна приймати як добавку в порошку, чи використовувати регулярно посипаючи улюблені страви та десерти,

5. Масло розмарину. Підвищує тиск, покращує концентрацію і пам'ять.

Спосіб життя

1. Можна робити точковий масаж, інгаляції або додавати у ванни.

2. Якщо ви звикли до ефекту кофеїну, на перші кілька днів скасування кави її можна замінити якісним зеленим чаєм", - порадила Андрєєва.