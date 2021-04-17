Окрім кави: нутриціолог розповіла, що ще допоможе при низькому тиску

Весна для багатьох - період детоксів, які передбачають скорочення кількості кофеїну. До фахівців по харчуванню часто ображаються з питанням, як же обійтися без кави при низькому тиску.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.
"Для початку, важливо розібратися з причинами низького тиску. Причини можуть бути різні, індивідуальні у всіх. Важливо зрозуміти вашу", - повідомила Андрєєва.
Низький тиск може проявлятися по-різному, розповіла фахівець, але часто - це слабкість, нудота, брак концентрації, втома, проблеми із зором.
На щастя, існують способи підтримки самопочуття, які допоможуть не вдаватися до кави.
Зміни в харчуванні
"Додайте в раціон:
1. Джерела якісної солі: рожеву гімалайську сіль, мариновані оливки, ферментовані овочі.
2. Продукти з вітаміном В12: сардини, яйця, субпродукти, сири (якщо ви їсте молочні продукти).
3. Продукти з вітаміном В9: бобові, шпинат, маш, брокколі, буряк, часник, імбир.
4. Скоротіть кількість швидких вуглеводів, щоб уникнути перепадів рівня цукру в крові.
Трави, добавки
1. Солодка (пити не пізніше 18.00). Можна використовувати у вигляді відвару або в капсулах (робоча доза - 4 г на день),
2. Адаптогени: родіола рожева, лимонник китайський, женьшень,
3. Добавки вітамінів В9, В12, С і D3. Важливо спочатку здати тести і проконсультуватися з фахівцем, щоб підібрати необхідні форми цих вітамінів.
4. Спеції: кориця, чорний перець, кардамон. Спеції можна приймати як добавку в порошку, чи використовувати регулярно посипаючи улюблені страви та десерти,
5. Масло розмарину. Підвищує тиск, покращує концентрацію і пам'ять.
Спосіб життя
1. Можна робити точковий масаж, інгаляції або додавати у ванни.
2. Якщо ви звикли до ефекту кофеїну, на перші кілька днів скасування кави її можна замінити якісним зеленим чаєм", - порадила Андрєєва.
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