Конкретные методы: нутрициолог рассказала, как значительно улучшить качество сна

"Мы можем прожить больше месяца без еды, мы можем достаточно долгое время оставаться здоровыми без физической нагрузки, но без сна мы можем прожить всего по несколько суток", - написала Андреева.

Поэтому оптимизация сна - один из самых важных компонентов по работе с иммунитетом, в некоторых случаях даже важнее, нежели оптимизация питания, подчеркнула Надя.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

"Если у вас есть бессонница, сложности с засыпанием, ночные пробуждении - не стоит игнорировать эти симптомы, важно нормализовать сон. Я поделюсь с вами конкретными методами, как улучшить качество вашего сна", - пообещала Андреева.

Рекомендации для хорошего сна: