Конкретні методи: нутриціолог розповіла, як значно поліпшити якість сну

"Ми можемо прожити більше місяця без їжі, ми можемо досить довгий час залишатися здоровими без фізичного навантаження, але без сну ми можемо прожити всього за кілька діб", - написала Андрєєва.

Тому оптимізація сну - один з найважливіших компонентів по роботі з імунітетом, у деяких випадках навіть важливіше, ніж оптимізація харчування, підкреслила Надя.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

"Якщо у вас є безсоння, труднощі з засипанням, нічні пробудження - не варто ігнорувати ці симптоми, важливо нормалізувати сон. Я поділюся з вами конкретними методами, як поліпшити якість вашого сну", - пообіцяла Андрєєва.

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