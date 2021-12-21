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Даже от короны: нутрициолог дала список антивирусных продуктов на каждый день

Автор: Татьяна Турчаникова

Зима может быть веселым праздничным периодом со встречами с родными и друзьями и веселыми приключениями. А может быть скучным временем простуд и высокой температуры.

Чтобы "не хватать" каждую пролетающую мимо бациллу, стоит позаботиться о своем иммунитете. Например, налегать на продукты, способные защитить от вирусов, даже от коронавируса!

Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram дала список таких продуктов, стоит запастись!

"Молекулярная диетология начинает расширять свой спектр работы. И есть способы создать прочную оборону своему организму с помощью продуктов питания и их действующих свойств на клетки иммунитета и организма в целом, а также конкретно на вирус".

Ягоды (фото: pexels.com)

Список: антивирусные продукты

1. Красные и зеленые водоросли

Из-за вещества гриффитсина, которое является лектином, он связывается с гликопротеинами, что разрушает его оболочку и помогает иммунитету одолеть его.⠀

2. Солодка

Из-за вещества глициризина. Поддерживает детокс организма, помогает в борьбе с вирусом. Нельзя людям с сахарным диабетом, ожирением и с высоким кортизолом.

3. Ингибиторы репликации коронавируса:

  • Лук-порей - при хранении повышается количество аскорбиновой кислоты в белой части в 1,5 раза.
  • Черемша - можно употреблять в сыром виде или приготовленную.
  • Шелковица.
  • Крапива.

4. Кверцетин

Исследования показали умение некоторых флавоноидов подавлять коронавирус атипичной пневмонии, который генетически похож на COVID-19.

Пищевые источники:

  • Каперсы.
  • Перец, желтый и зеленый.
  • Лук, красный, белый, шалот.
  • Спаржа.
  • Вишня и черешня.
  • Помидоры.
  • Красные яблоки.
  • Красный виноград.
  • Брокколи.
  • Красный салат, латук.
  • Ягоды, все, особенно клюква, черника и малина.

Брокколи, как обычно, бьет рекорды по полезности (фото: pexels.com)

5. Флавоноиды ингибируют протезу SARS -CoV, который похож на COVID-19

  • Гербацитин - семена льна - добавьте их в свой смузи, салат или крупу.
  • Ройфолин - грейпфрут (плод и кожура) лимон (плод, кожура и листья).
  • Пектолинарин, чертополох.
  • Гесперетин, в лимонах и сладком перце.

6. Можно добавить ингибиторы АПФ, применяются для лечения сердечной недостаточности и артериальной гипертонии. Также:

  • Чеснок и гранат (в том числе, очень хорошо работает кожура граната – можно сушить корки и заваривать чай).
  • Также добавьте в свой рацион EGCG - это зеленый и белый чай.
  • Не забывайте про куркумин
  • Кокосовое масло, отличный антисептик для организма.
  • Имбирь а также капсаицин – это кайенский красный перец, добавляйте его в напитки.

Проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог рассказала, какие продукты стоит на время исключить, если появился герпес, провоцируют вирус.

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