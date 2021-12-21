Даже от короны: нутрициолог дала список антивирусных продуктов на каждый день

Зима может быть веселым праздничным периодом со встречами с родными и друзьями и веселыми приключениями. А может быть скучным временем простуд и высокой температуры.
Чтобы "не хватать" каждую пролетающую мимо бациллу, стоит позаботиться о своем иммунитете. Например, налегать на продукты, способные защитить от вирусов, даже от коронавируса!
Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram дала список таких продуктов, стоит запастись!
"Молекулярная диетология начинает расширять свой спектр работы. И есть способы создать прочную оборону своему организму с помощью продуктов питания и их действующих свойств на клетки иммунитета и организма в целом, а также конкретно на вирус".
1. Красные и зеленые водоросли
Из-за вещества гриффитсина, которое является лектином, он связывается с гликопротеинами, что разрушает его оболочку и помогает иммунитету одолеть его.⠀
2. Солодка
Из-за вещества глициризина. Поддерживает детокс организма, помогает в борьбе с вирусом. Нельзя людям с сахарным диабетом, ожирением и с высоким кортизолом.
3. Ингибиторы репликации коронавируса:
4. Кверцетин
Исследования показали умение некоторых флавоноидов подавлять коронавирус атипичной пневмонии, который генетически похож на COVID-19.
Пищевые источники:
5. Флавоноиды ингибируют протезу SARS -CoV, который похож на COVID-19
6. Можно добавить ингибиторы АПФ, применяются для лечения сердечной недостаточности и артериальной гипертонии. Также:
Проконсультируйтесь со своим врачом.
Раньше нутрициолог рассказала, какие продукты стоит на время исключить, если появился герпес, провоцируют вирус.