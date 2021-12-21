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Навіть від корони: Нутриціолог дала список антивірусних продуктів на кожен день

Автор: Тетяна Турчанікова

Зима може бути веселим святковим періодом із зустрічами з рідними і друзями та веселими пригодами. А може бути нудним часом застуд і високої температури.

Щоб "не хапати" кожну бацилу, що пролітає повз, варто подбати про свій імунітет. Наприклад, налягати на продукти, здатні захистити від вірусів, навіть - від коронавірусу!

Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram дала список таких продуктів, варто запастися!

"Молекулярна дДієтологія починає розширювати свій спектр роботи. І є способи створити міцну оборону своєму організму за допомогою продуктів харчування і їх діючих властивостей на клітини імунітету і організму в цілому, а також конкретно на вірус".

Ягоди (фото: pexels.com)

Список: антивірусні продукти

1. Червоні і зелені водорості

2. Солодець

Підтримує детокс організму, допомагає в боротьбі з вірусом. Не можна людям з цукровим діабетом, ожирінням і з високим кортизолом.

3. Інгібітори реплікації коронавіруса:

  • Лук-порей, при зберіганні підвищується кількість аскорбінової кислоти в білій частині в 1,5 рази.
  • Черемша, можна вживати в сирому вигляді або приготовлену.
  • Шовковиця.
  • Кропива.

4. Кверцетин

Дослідження показали вміння деяких флавоноїдів пригнічувати коронавірус атипової пневмонії, який генетично схожий на COVID-19.

Харчові джерела:

  • Каперси.
  • Перець, жовтий і зелений.
  • Цибуля, червоний, білий, шалот.
  • Дика спаржа.
  • Вишня і черешня.
  • Помідор.
  • Червоні яблука.
  • Червоний виноград.
  • Броколі.
  • Червоний салат, латук.
  • Ягоди, всі, особливо журавлина, чорниця і малина.

Брокколі, як завжди, б'є рекорди по корисності (фото: pexels.com)

5. Флавоноїди інгібують протезу SARS-CoV, який схожий на COVID-19

  • Гербацитин, насіння льону, додайте їх в свій смузі, салат або крупу.
  • Ройфолін, грейпфрут (плід і шкірка) лимон (плід, шкірка і листя).
  • Пектолинарин, чортополох.
  • Гесперетин, в лимонах і солодкому перці.

6. Можна додати інгібітори АПФ, що застосовуються для лікування серцевої недостатності та артеріальної гіпертонії. Також:

  • Часник і гранат (в тому числі, дуже добре працює шкірка граната – можна сушити кірки і заварювати чай).
  • Також додайте в свій раціон EGCG, це зелений і білий чай.
  • Не забувайте про куркумін
  • Кокосове масло, відмінний антисептик для організму.
  • Імбир а також капсаїцин – це кайенский червоний перець, додавайте його в напої.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог розповіла, які продукти варто на час виключити, якщо з'явився герпес, провокують вірус.

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