Навіть від корони: Нутриціолог дала список антивірусних продуктів на кожен день

Зима може бути веселим святковим періодом із зустрічами з рідними і друзями та веселими пригодами. А може бути нудним часом застуд і високої температури.
Щоб "не хапати" кожну бацилу, що пролітає повз, варто подбати про свій імунітет. Наприклад, налягати на продукти, здатні захистити від вірусів, навіть - від коронавірусу!
Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram дала список таких продуктів, варто запастися!
"Молекулярна дДієтологія починає розширювати свій спектр роботи. І є способи створити міцну оборону своєму організму за допомогою продуктів харчування і їх діючих властивостей на клітини імунітету і організму в цілому, а також конкретно на вірус".
1. Червоні і зелені водорості
2. Солодець
Підтримує детокс організму, допомагає в боротьбі з вірусом. Не можна людям з цукровим діабетом, ожирінням і з високим кортизолом.
3. Інгібітори реплікації коронавіруса:
4. Кверцетин
Дослідження показали вміння деяких флавоноїдів пригнічувати коронавірус атипової пневмонії, який генетично схожий на COVID-19.
Харчові джерела:
5. Флавоноїди інгібують протезу SARS-CoV, який схожий на COVID-19
6. Можна додати інгібітори АПФ, що застосовуються для лікування серцевої недостатності та артеріальної гіпертонії. Також:
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
Раніше нутриціолог розповіла, які продукти варто на час виключити, якщо з'явився герпес, провокують вірус.