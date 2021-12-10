Крепкий иммунитет и красивая кожа: нутрициолог назвала проверенные способы поднятия железа

Железо - очень важный минерал в нашем организме. Практически у всех оно в дефиците, в связи с этим люди имеют ряд проблем со здоровьем.
Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, как поднять уровень железа: проверенные способы.
Узнать нехватку железа в организме можно по неприятным симптомам:
Сначала нужно понять причины потери железа:
Мешает усвоению железа:
Таблетки и капельницы - не панацея (фото: pexels.com)
Или как обрести "железное" здоровье. Часто человек видит у себя низкий уровень железа и начинает судорожно скупать и употреблять таблетки или ставить капельницы. Но желанный результат так и не приходит. Встает вопрос: "А почему?". Для поднятия железа нужно привести в норму следующие факторы:
1. Общий белок должен быть не меньше 75. Если меньше - разобраться с причинами (низкая кислотность, куда уходит белок в таком количестве, возможно воспаление и др.).
2. Трансферрин - это белок-переносчик железа к органам и тканям. Если нет железа, то он будет переносить кобальт, медь, марганец, хром, цинк.
Трансферрин снижается, если:
3. "Прибраться" в кишечнике: если ли там дисбиоз, то железо будет кормить всех патогенов и паразитов!
4. Устранить воспалительные процессы в организме (нужно смотреть маркеры воспаления СРБ, гомоцистеин, мочевую кислоту, фибриноген).
5. Контролировать уровень ферритина (равно - он же депо железа), в идеале он должен быть равен собственному весу. Низкий уровень будет означать латентную анемию.
Высокий может говорить о воспалительных процессах в организме, также он может повышаться при приеме КОК, алкоголизме, гемохроматозе и заболеваниях печени.
6. Еще один важный "игрок" - это гепсидин.
7. Контролировать витамины В9 и В12, а также кофакторы и усвоение железа и не забывать про витамин С. Но будьте внимательны: печень накапливает В12, так что его избыток тоже будет мешать усвоению железа.
Если вы проработали все пункты выше, а железо так и не поднимается, то есть еще другие причины анемичных состояний, которые требуют отдельного обследования.
Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к специалисту по здоровому питанию и врачу.
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