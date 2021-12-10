Міцний імунітет і красива шкіра: нутриціолог назвала перевірені способи підняття заліза

Як завжди, почати варто з порядку в шлунково-кишковому тракті (фото: (фото: instagram.com/evgeniia_health)

Дізнатися про брак заліза в організмі можна по неприємних симптомах:

неможливо відновити функцію щитовидної залози;

відсутність підтримки нормальної детоксикації в організмі;

немає нормальної імунної відповіді;

випадає волосся;

ламаються нігті;

сухість і лущення на шкірі;

"заїди" в куточках губ;

"синява" склер;

лаковий язик;

м'язова слабкість;

депресія і апатія;

можуть страждати мітохондрії.

Спочатку потрібно зрозуміти причини втрати заліза:

крововтрати різного походження: рясні місячні, ендометріоз, виразки, ерозії, поліпи, грижі, НВК, геморой; захворювання нирок часто може бути причиною неможливості підняти рівень заліза; порушення надходження заліза, в зв'язку з малим його вмістом в їжі; проблеми зі шлунково-кишковим трактом: низька кислотність, дисбактеріоз в кишечнику, хронічний кандидоз, паразитоз, порушення всмоктування, при такій картині залізо не підніметься, а тільки розгодує патогенів; низький загальний білок в організмі; низький В9, В12; запальні захворювання.

Заважає засвоєнню заліза:

фітати (зерно, часто на тлі великого споживання горіхів в раціоні);

поліфеноли (бобові, кава, чай). Ними не варто запивати препарати заліза і обмежити у вживанні, якщо є дефіцити;

оксалати (деякі овочі);

соєві продукти;

мідь;

сигаретний дим.

Таблетки і крапельниці - не панацея (фото: pexels.com)

Не піднімається залізо: що робити

Або як знайти "залізне" здоров'я. Часто людина бачить у себе низький рівень заліза і починає судорожно скуповувати і вживати таблетки або ставити крапельниці. Але бажаний результат так і не приходить. Постає питання: "А чому?". Для підняття заліза потрібно привести в норму такі фактори:

1. Загальний білок повинен бути не менше 75. Якщо менше - розібратися з причинами (низька кислотність, куди йде білок в такій кількості, можливо запалення і ін.).

2. Трансферрин - це білок-переносник заліза до органів і тканин. Якщо немає заліза, то він буде переносити кобальт, мідь, марганець, хром, цинк.

Трансферрин знижується, якщо:

ви п'єте КОК;

у вас гемохроматоз;

є злоякісні пухлини, цироз;

є дефіцит В12.

3. "Прибратися" в кишечнику: якщо там дисбіоз, то залізо буде годувати всіх патогенів і паразитів!

4. Усунути запальні процеси в організмі (потрібно дивитися маркери запалення СРБ, гомоцистеїн, сечову кислоту, фібриноген).

5. Контролювати рівень феритину (він же - депо заліза), в ідеалі він повинен дорівати власній вазі. Низький рівень означатиме латентну анемію.

Високий може говорити про запальні процеси в організмі, також він може підвищуватися при прийомі КОК, алкоголізмі, гемохроматозі і захворюваннях печінки.

6. Ще один важливий "гравець" - це гепсидин.

7. Контролювати вітаміни В9 і В12, а також кофактори і засвоєння заліза і не забувати про вітамін С. Але будьте уважні: печінка накопичує В12, так що його надлишок теж буде заважати засвоєнню заліза.

Якщо ви пропрацювали всі пункти вище, а залізо так і не піднімається, то є ще інші причини анемічних станів, які вимагають окремого обстеження.

Увага: не варто займатися самолікуванням, зверніться до фахівця зі здорового харчування і лікаря.