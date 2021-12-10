Міцний імунітет і красива шкіра: нутриціолог назвала перевірені способи підняття заліза

Залізо - дуже важливий мінерал в нашому організмі. Практично у всіх воно в дефіциті, в зв'язку з цим люди мають ряд проблем зі здоров'ям.
Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram розповіла, як підняти рівень заліза: перевірені способи.
Дізнатися про брак заліза в організмі можна по неприємних симптомах:
Спочатку потрібно зрозуміти причини втрати заліза:
Заважає засвоєнню заліза:
Таблетки і крапельниці - не панацея (фото: pexels.com)
Або як знайти "залізне" здоров'я. Часто людина бачить у себе низький рівень заліза і починає судорожно скуповувати і вживати таблетки або ставити крапельниці. Але бажаний результат так і не приходить. Постає питання: "А чому?". Для підняття заліза потрібно привести в норму такі фактори:
1. Загальний білок повинен бути не менше 75. Якщо менше - розібратися з причинами (низька кислотність, куди йде білок в такій кількості, можливо запалення і ін.).
2. Трансферрин - це білок-переносник заліза до органів і тканин. Якщо немає заліза, то він буде переносити кобальт, мідь, марганець, хром, цинк.
Трансферрин знижується, якщо:
3. "Прибратися" в кишечнику: якщо там дисбіоз, то залізо буде годувати всіх патогенів і паразитів!
4. Усунути запальні процеси в організмі (потрібно дивитися маркери запалення СРБ, гомоцистеїн, сечову кислоту, фібриноген).
5. Контролювати рівень феритину (він же - депо заліза), в ідеалі він повинен дорівати власній вазі. Низький рівень означатиме латентну анемію.
Високий може говорити про запальні процеси в організмі, також він може підвищуватися при прийомі КОК, алкоголізмі, гемохроматозі і захворюваннях печінки.
6. Ще один важливий "гравець" - це гепсидин.
7. Контролювати вітаміни В9 і В12, а також кофактори і засвоєння заліза і не забувати про вітамін С. Але будьте уважні: печінка накопичує В12, так що його надлишок теж буде заважати засвоєнню заліза.
Якщо ви пропрацювали всі пункти вище, а залізо так і не піднімається, то є ще інші причини анемічних станів, які вимагають окремого обстеження.
Увага: не варто займатися самолікуванням, зверніться до фахівця зі здорового харчування і лікаря.
Раніше нутриціолог розповіла, як приготувати стейк для вегетаріанців, покроковий рецепт.