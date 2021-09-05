Для крепкого иммунитета и от стресса: диетолог озвучила сезонный продукт, который многие избегают

Виноград - один из частых "запретных" продуктов, так как "сладкий", но уж очень любимый и сезонный. Стоит ли бояться этого осеннего подарка природы и избегать его или все же включить в рацион без опасений?
На этот вопрос ответила в Instagram диетолог Ольга Безуглая.
Что же у нас по питательной ценности? Виноград богат витамином С, мощным антиоксидантом, который играет ключевую роль в здоровье иммунной системы, развитии соединительной ткани, а также профилактике старения!
Он также является источником витамина К, который способствует свертыванию крови и поддерживает здоровье костей.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Кроме этого виноград не обделен калием, который играет важную роль в работе почек и сердца, сокращении мышц и передаче нервных сигналов.
Ну и, конечно же, виноград богат антиоксидантами, которые помогают защитить клетки организма от окислительного стресса - механизма, связанного с развитием онкопатологии, сердечными заболеваниями и болезнью Альцгеймера (в частности, ими богаты более темные сорта винограда).
150 гр винограда:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Виноград содержит небольшое количество растворимой клетчатки. Это может снизить уровень холестерина и сахара в крови и дополнительно наладить работу кишечника.
В зависимости от сорта винограда, гликемический индекс может варьировать от 45 до 59, гликемическая нагрузка низкая: до 10 (в зависимости от сорта), поэтому весьма безопасен для людей с нарушениями углеводного обмена, но при условии соблюдения порции "не килограмм винограда на ночь".
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Этот продукт великолепен как сам по себе, так и в качестве закуски или фрукта на десерт! Его также можно добавлять в ряд блюд:
Напомним, что ранее диетолог Кристина Шереметьева озвучила основные правила полезного ужина.