Для міцного імунітету і від стресу: дієтолог озвучила сезонний продукт, який багато хто уникає

Виноград - один з частих "заборонених" продуктів, так як "солодкий", але вже дуже улюблений і сезонний. Чи варто боятися цього осіннього подарунка природи і уникати його, або все ж включити в раціон без побоювань?
На це питання відповіла в Instagram дієтолог Ольга Безугла.
Що ж у нас за поживною цінністю? Виноград багатий вітаміном С, потужним антиоксидантом, який відіграє ключову роль у здоров'ї імунної системи, розвитку сполучної тканини, а також профілактиці старіння!
Він також є джерелом вітаміну К, який сприяє згортанню крові і підтримує здоров'я кісток.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Крім цього виноград не обділений калієм, який грає важливу роль в роботі нирок і серця, скороченны м'язів і передачі нервових сигналів.
Ну і, звичайно ж, виноград багатий антиоксидантами, які допомагають захистити клітини організму від окисного стресу - механізму, пов'язаного з розвитком онкопатології, серцевими захворюваннями і хворобою Альцгеймера (зокрема, ними багаті більш темні сорти винограду).
150 гр винограду:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Виноград містить невелику кількість розчинної клітковини. Це може знизити рівень холестерину і цукру в крові і додатково налагодити роботу кишечника.
Залежно від сорту винограду, глікемічний індекс може варіювати від 45 до 59, глікемічне навантаження низька: до 10 (в залежності від сорту), тому вельми безпечний для людей з порушеннями вуглеводного обміну, але за умови дотримання порції "не кілограм винограду на ніч".
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Цей продукт чудовий як сам по собі, так і в якості закуски або фрукта на десерт! Його також можна додавати в ряд страв:
Нагадаємо, що раніше дієтолог Христина Шереметьєва озвучила основні правила корисної вечері.