Крики организма о помощи: диетолог рассказала об опасности интуитивного питания

Все мы не раз слышали о об интуитивном питании. "Организм лучше знает, что ему сейчас нужно", примерно таким принципом советуют руководствоваться адепты этого питания.

Диетолог Марина Сергеева в своем Instagram рассказала, почему она против интуитивного питания и назвала его плюсы и минусы.

Что делать, если тянет на сладкое, мучное и алкогольное? (фото: pexels.com)

Представьте, что вы на протяжении нескольких десятков лет ели только для того, чтобы утолить голод и "сделать себе вкусно". То есть, вы не заморачивались качеством еды, сбалансированностью своего рациона и количеством тоже.

И вдруг, вы прочитали чью-то статью об интуитивном питании. "А почему бы и нет?, - подумали вы. - Организм лучше знает, что ему нужно".

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Но есть и подводные камни. Давайте на примерах.

В чем опасность интуитивного питания

Хочется шоколада и сладостей. "Наверное, мне не хватает калия", - думаете вы и покупаете себе шоколад. Или серотонина - гормона радости.⠀

Что думаю в этом случае я. Возможно, и очень часто встречаю это в своей практике, это дефицит жиров в рационе.

Добавьте в свой рацион полезных жиров: авокадо, растительные масла холодного отжима, жирную рыбу, икру, печень трески, сало, в конце концов! Отлегло? Ура! Причину тяги к сладкому нашли!⠀

Не помогло? Тогда вторая причина - паразитарные и грибковые инвазии. Вот здесь даю гарантию: 100 % тяга к сладкому пройдет сразу после противопаразитарной и/или противогрибковой программы.

не надо есть шоколад, набирать вес и думать, что так наш организм хочет.

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А если хочется пива с рыбкой? Как думаете, в чем причина?

Здесь все просто: закисленному организму нужны минералы для ощелачивания. Рыба - это большое количество соли. NaСl (хлорид натрия) нужен нам чтобы нормализовать уровень Рн.

Тянет на соленое? - повод задуматься о своем питании. Добавить в рацион больше овощей, зелени. Снизить употребление чая, кофе. Пить хлорофилл.

Как вы понимаете, организм не ошибается. Он требует то, что ему нужно для выживания. А чтобы понять эти крики о помощи, нужно знать нутрициологию и технологию питания, как минимум. Или обращаться за помощью к специалистам.