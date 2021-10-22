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Крики організму про допомогу: дієтолог розповіла про небезпеку інтуїтивного харчування

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П'ятниця 22 жовтня 2021 11:07
Крики організму про допомогу: дієтолог розповіла про небезпеку інтуїтивного харчування Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Всі ми не раз чули про про інтуїтивне харчування. "Організм краще знає, що йому зараз потрібно", приблизно таким принципом радять керуватися адепти цього харчування.

Дієтолог Марина Сергєєва в своєму Instagram розповіла, чому вона проти інтуїтивного харчування і назвала його плюси і мінуси.

Крики організму про допомогу: дієтолог розповіла про небезпеку інтуїтивного харчуванняЩо робити, якщо тягне виключно на солодке, борошняне і алкогольне? (фото: pexels.com)

Уявіть, що ви протягом декількох десятків років їли тільки для того, щоб вгамувати голод і "зробити собі смачно". Тобто, ви не морочилися якістю їжі, збалансованістю свого раціону і кількістю теж.

І раптом, ви прочитали чиюсь статтю про інтуїтивне харчування. "А чому б і ні?,- подумали ви. - Організм краще знає, що йому потрібно".

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Але є і підводні камені. Давайте на прикладах.

У чому небезпека інтуїтивного харчування

  • Хочеться шоколаду і солодощів. "Напевно, мені не вистачає калію", - думаєте ви і купуєте собі шоколад. Або серотоніну - гормону радості.⠀

Що думаю в цьому випадку я. Можливо, і дуже часто зустрічаю це в своїй практиці, це дефіцит жирів в раціоні.

Додайте в свій раціон корисних жирів: авокадо, рослинні масла холодного віджиму, жирну рибу, ікру, печінку тріски, сало, в кінці кінців! Відлягло? Ура! Причину тяги до солодкого знайшли!⠀

Не допомогло? Тоді друга причина - паразитарні і грибкові інвазії. Ось тут даю гарантію: 100 % тяга до солодкого пройде відразу після протипаразитарної та / або протигрибкової програми.

І не треба їсти шоколад, набирати вагу і думати, що так наш організм хоче.

Крики організму про допомогу: дієтолог розповіла про небезпеку інтуїтивного харчування

Часто почищений від паразитів організм раптом перестає "просити солодкого" (фото: pexels.com)

  • А якщо хочеться пива з рибкою? Як думаєте, в чому причина?

Тут все просто: закисленному організму потрібні мінерали для ощелачивания. Риба - це велика кількість солі. NaСl (хлорид натрію) потрібен нам щоб нормалізувати рівень Рн.

  • Тягне на солоне? - привід задуматися про своє харчування. Додати в раціон більше овочів, зелені. Знизити вживання чаю, кави. Пити хлорофіл.

Як ви розумієте, організм не помиляється. Він вимагає те, що йому потрібно для виживання. А щоб зрозуміти ці крики про допомогу, потрібно знати нутриціологію і технологію харчування, як мінімум. Або звертатися за допомогою до фахівців.

Раніше нутриціолог розповіла, як позбутися від харчової алергії.

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