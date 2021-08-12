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Критически важно: нутрициолог рассказала, какую рыбу лучше перестать есть

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Четверг 12 августа 2021 09:01
Критически важно: нутрициолог рассказала, какую рыбу лучше перестать есть Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Рыба и морепродукты критически важны в рационе. Особенно женщинам и детям. Главный источник незаменимых омега-3 кислот - это не БАДы в баночках, а именно жирная дикая рыба.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Вероника Хуснутдинова.

Всем известно, что омега-3 обладает массой преимуществ. Например, помогает снижать воспаление, которое возникает при любых заболеваниях.

Белок - источник незаменимых аминокислот. В настоящее время 90% женщин и детей испытывают колоссальную, критическую нехватку белка.

Дикая рыба богата витамином A, D, E, а также йодом и фосфором.

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Критически важно: нутрициолог рассказала, какую рыбу лучше перестать естьВажно, где рыбу растили и чем ее кормили (фото: pexels.com)

Какую рыбу нельзя есть

Рыба должна быть именно дикой, так как она не содержит антибиотики, гормоны роста, в отличие от фермерской. Я НЕ рекомендую покупать фермерскую рыбу: форель, сибас, дорадо, семгу.

Раньше нутрициолог рассказала, как легко приготовить полезный арбузный сорбет дома.

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