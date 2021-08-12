Критически важно: нутрициолог рассказала, какую рыбу лучше перестать есть

Рыба и морепродукты критически важны в рационе. Особенно женщинам и детям. Главный источник незаменимых омега-3 кислот - это не БАДы в баночках, а именно жирная дикая рыба.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Вероника Хуснутдинова.

Всем известно, что омега-3 обладает массой преимуществ. Например, помогает снижать воспаление, которое возникает при любых заболеваниях.

Белок - источник незаменимых аминокислот. В настоящее время 90% женщин и детей испытывают колоссальную, критическую нехватку белка.

Дикая рыба богата витамином A, D, E, а также йодом и фосфором.

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Важно, где рыбу растили и чем ее кормили (фото: pexels.com)

Какую рыбу нельзя есть