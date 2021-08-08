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Вкусно, полезно и просто: нутрициолог рассказала, как легко приготовить арбузный сорбет

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Воскресенье 08 августа 2021 12:09
Вкусно, полезно и просто: нутрициолог рассказала, как легко приготовить арбузный сорбет Сорбет из арбуза - пальчики оближешь! (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Наступает сезон самого вкусного летнего лакомства! В жаркую погоду всей семье особенно придется по вкусу простой и полезный арбузный сорбет.

Нутрициолог Анна Биоториум поделилась в своем блоге Instagram рецептом, который легко повторить в домашних условиях.

Арбузный сорбет, ингредиенты

  • 3 чашки (1 чашка - 250 мл) замороженного арбуза
  • 2 / 3 чашки кокосового молока
  • 2 ч. ложки сока лайма (по желанию)
  • свежая мята (по желанию)

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Вкусно, полезно и просто: нутрициолог рассказала, как легко приготовить арбузный сорбет

Арбуз - одно из главных летних лакомств (фото: pexels.com)

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Способ приготовления арбузного сорбета

  1. Арбуз нужно нарезать кубиками, а после заморозить.

  2. Если вы сначала сделаете мороженое, а потом заморозите, то у вас получится рассыпчатый лед, что тоже вкусно, но не так красиво и удобно при поедании.

  3. Вынимаем после заморозки.

  4. Дальше! Все, что нам нужно: смешать все ингредиенты в блендере.
  5. По желанию, можно добавить свежую мяту, базилик или сок лайма. Я люблю сочетание арбуза и лайма. Прокручиваем до однородного мягкого состояния.
  6. Подаем, остальное убираем в морозильную камеру. Приятного аппетита!

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